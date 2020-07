vor 19 Min.

Niederlechner über Heidenheim: "Ich hätte gesagt: Spinnt ihr?!"

Dass der FC Heidenheim vor dem Aufstieg in die Bundesliga steht - FCA-Stürmer Florian Niederlechner, der früher für den FCH Tore schoss, kann das nicht glauben.

Florian Niederlechner vom FC Augsburg kann es kaum glauben, dass sein Ex-Verein 1. FC Heidenheim nun in der Relegation um den Bundesliga-Aufstieg Werder Bremen gegenübersteht. "Wenn mir vor der Saison jemand erzählt hätte, dass Heidenheim in die Relegation kommt, hätte ich gesagt: Spinnt ihr?!", sagte der Stürmer, der von Januar 2013 bis Juni 2015 für Heidenheim in 82 Ligaspielen in 27 Tore schoss, dem Kicker.

"Frank Schmidt hat Zeit und Vertrauen bekommen, etwas aufzubauen, dann ist so eine Erfolgsgeschichte möglich", sagte Niederlechner unter Bezug auf den langjährigen Coach der Heidenheimer. "Er ist einerseits sehr freundschaftlich und im Training mal für einen Spaß oder ein Spielchen zu haben. Andererseits kann er ein harter Hund sein. Das ist die beste Mischung", lobte er.

FCA-Stürmer Niederlechner ist sich sicher: "Der Druck liegt klar bei Werder"

Nach dem jüngsten 6:1 der Bremer gegen den 1. FC Köln und der gleichzeitigen Niederlage des 1. FC Heidenheim mit 0:3 in Bielefeld, sagte Niederlechner zu den Chancen des Außenseiters: "Vielleicht machen es genau diese Ergebnisse für Bremen gefährlich. Aber es wird schwer für Heidenheim. Bremen ist seit der Corona-Pause gut drauf." Heidenheim werde auswärts kompakt spielen, um ohne Gegentor zu bleiben. "Dann ist alles möglich, der FCH ist auch ohne Zuschauer heimstark. Der Druck liegt klar bei Werder." (dpa)

