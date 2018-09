Noch eine Chance für Giefer? FCA-Trainer Baum vertagt Entscheidung

vor 47 Min.

Andreas Luthe (links) und Fabian Giefer haben sich in der Vorbereitung ein enges Duell um die Nummer eins geliefert. Jetzt wird erneut über die Torwartfrage diskutiert.

Vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern lässt der Trainer des FC Augsburg offen, ob er seinem in die Kritik geratenen Torhüter Giefer eine weitere Chance gibt.

Von Johannes Graf

Seit inzwischen acht Spielzeiten treffen in der Bundesliga der FC Augsburg und Bayern München aufeinander. Die Begegnungen sind ein Stück weit Normalität geworden, dennoch bleiben sie etwas Besonderes. Sich mit einer der besten Mannschaft Europas zu messen, ist für die Augsburger, die ihr Außenseiterimage pflegen, schließlich nicht alltäglich.

Augsburgs Trainer Manuel Baum muss sich vor dem Spiel am Dienstagabend (20.30 Uhr) nicht nur Gedanken machen, wie er den außergewöhnlich begabten Kickern aus München Stand halten kann, ihn beschäftigt zudem die Torwart-Frage. Sie drängt sich auf, nachdem Fabian Giefer zuletzt gegen Mainz und Bremen entscheidend gepatzt hat. Nun stellt sich Baum die Frage, soll er am 28-Jährigen festhalten oder wechselt er seinen Schlussmann, für den er sich erst vor wenigen Wochen als Nachfolger von Marwin Hitz entschieden hat.

Andreas Luthe ist angeschlagen

Etliche Faktoren spielen in dieser Entscheidung eine Rolle. Im Sommer hatte Andreas Luthe das Duell um den Platz zwischen den Pfosten gegen Giefer verloren, nach dessen Missgeschicken könnte der 31-Jährige jetzt Ansprüche anmelden. Allerdings bremste den Ersatzmann Giefers zuletzt eine Sehnenentzündung oberhalb der Kniescheibe. Geht Baum also das Risiko ein, einen nicht hundertprozentig fitten Torhüter ausgerechnet gegen die Bayern aufzubieten? Oder wartet er ab, wie sich Giefer in München schlägt? Bei einer formidablen Leistung könnte sich Giefer zumindest ein Stück weit rehabilitieren.

Die Torwartfrage lässt der Trainer am Montag unbeantwortet. Er verweist darauf, noch nicht zu wissen, ob Luthe einsatzfähig ist. Nach dem Torwarttraining am Sonntag hatte Luthe zumindest nicht mehr Schmerzen als zuvor, am Montag sollte geprüft werden, ob er intensivere Belastungen aushält. Sollte Luthe spielen können, werde er auf jeden Fall im Kader stehen, berichtet Baum. Mehr nicht.

Der Trainer legt sich weder auf den einen noch den anderen Torhüter fest. Er schließt lediglich aus, dass Benjamin Leneis, der bisher in der U23 des FCA vier Regionalligaspiele bestritten hat, auflaufen wird. „Wir sind in Augsburg dafür bekannt, junge Spieler reinzuwerfen. Wenn man im Profibereich sein erstes Spiel macht, sollte die Wahrscheinlichkeit aber größer sein, es mit einem positiven Ergebnis zu beenden.“ Soll heißen: In München ist das eher weniger der Fall.

FC Augsburg stellt sich vor Fabian Giefer

Giefer hatte am Samstag die Augsburger Arena kommentarlos verlassen. Die Mannschaft wollte ihren Torhüter bestmöglich unterstützen und bot ihm jegliche Hilfe an. Giefer zeigte sich im Nachheinein beeindruckt, wie Verein und Mannschaft mit seinen Fehlern umgingen. Und wie viel Mitgefühl sie zeigten. Dies bestätigte er im Gespräch mit Manuel Baum. Grundsätzlich will Baum vor dem Spiel kein Wort zu seiner Aufstellung verlieren, beim Torhüter hatte er sich allerdings bisher festgelegt. Eine Bekenntnis zu Giefer bleibt Baum schuldig.

Dass fünf schwache Minuten oder ein Fehler ausschlaggebend sind, um ein Spiel aus der Hand zu geben, dieses Gefühl sei neu für ihn gewesen. So versucht Baum seine Emotionen nach dem Bremenspiel zu erklären. „Das ist brutal für die Mannschaft und die Spieler, die die Fehler machen. Das hat mich so mitgenommen.“ Baum ist sich aber sicher, dass auf die negativen Erfahrungen positive folgen werden. Er zieht das Wetter für einen Vergleich heran: „Wenn es regnet, wird auch wieder die Sonne scheinen. Ich warte jetzt auf den Sonnenschein.“

