vor 7 Min.

Ohne Max und Jensen: Mit dieser Aufstellung will der FCA in Leipzig punkten

Der FCA will vor der Winterpause bei Tabellenführer RB Leipzig punkten. Rani Khedira muss seine Gelbsperre absitzen, Philipp Max hat Halsweh. Die Aufstellung.

Der FC Augsburg gehört aktuell zu den formstärksten Teams der Bundesliga: Mit 16 Punkten aus sechs Spielen waren die Augsburger zuletzt besser als die meisten anderen Mannschaften - lediglich Tabellenführer RB Leipzig kommt auf dieselbe Ausbeute aus den vergangenen Partien. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen die beiden Klubs aufeinander.

Der FCA in Leipzig: Die Augsburger könnten die Abstiegsränge weit hinter sich lassen

Während es für die Leipziger um die Herbstmeisterschaft geht, will der FCA seine Serie aus den vergangenen Wochen in die Winterpause retten, mit einem guten Gefühl in den spielfreien Monat starten. Mit einem Sieg würden die Augsburger auf 26 Punkte kommen - mit den Abstiegsrängen hätte das einstige Sorgenkind in der Rückrunde dann erst einmal nichts zu tun.

Neben den guten Ergebnissen zuletzt macht auch die personelle Lage Hoffnung: Nur Rani Khedira fällt zusätzlich zu Langzeitverletzten wie Finnbogason, Framberger, Götze oder Gruezo aus. Der Ex-Leipziger ist gelbgesperrt. Jan Moravek ist dagegen nach Verletzung wieder voll im Mannschaftstraining.

FC Augsburg: Trifft Torgarant Niederlechner auch gegen Leipzig?

Und auch der Top-Spieler der letzten Wochen kann dabei sein: Florian Niederlechner, der zuletzt in Serie traf, will zum Hinrundenausklang noch einmal zuschlagen. Philipp Max hat dagegen Halsweh.

Für Tabellenprimus Leipzig gilt es, neben dem Spiel gegen den FCA auch noch ein Fernduell zu gewinnen: Die Gladbacher, als punktgleicher Tabellenzweiter erster Verfolger der roten Bullen, spielen am Abend gegen Hertha BSC. Einen Punktverlust gegen den FC Augsburg sollte sich das Team von Julian Nagelsmann also nicht erlauben. (dfl)

RB Leipzig vs. FC Augsburg: Mit dieser Aufstellung tritt der FCA an

Die Aufstellung: Koubek - Lichtsteiner, Uduokhai, Gouweleeuw, Jedvaj - Baier, Iago - Vargas, Richter, Córdova - Niederlechner.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen