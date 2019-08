vor 32 Min.

Oxford oder Uduokhai? FCA sucht noch einen Verteidiger

Der FC Augsburg sucht weiter nach Neuzugängen für die Defensive. Neben Reece Oxford ist auch der Wolfsburger Felix Uduokhai ein Thema beim FCA.

Nach dem Abgang von Martin Hinteregger zu Eintracht Frankfurt ist der FC Augsburg weiterhin auf der Suche nach einem neuen Verteidiger. Wie zuletzt berichtet, ist ein alter Bekannter wieder in den Fokus von FCA-Manager Stefan Reuter gerückt: Reece Oxford, der im vergangenen halben Jahr vom Premier-League-Klub West Ham United ausgeliehen war, ist erneut ein Thema.

Der Grund: Der 20-jährige, der in seiner Zeit in Augsburg nur bedingt überzeugen konnte, könnte nun deutlich billiger werden als zunächst gedacht sein. Forderte West Ham bislang eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro, ist Oxford nun wohl für knapp zwei Millionen Euro zu haben.

Felix Uduokhai soll verliehen werden - neben dem FCA ist auch der VfB dran

Oxford ist nach Informationen unserer Redaktion aber nicht der einzige Innenverteidiger, auf den FC Augsburg ein Auge geworfen hat. Offenbar ist der Wolfsburger Felix Uduokhai ein Thema beim. Der Vorteil des Innenverteidigers: Der 21-Jährige ist im Gegensatz zu Oxford ein Linksfuß und könnte so die halblinke Position in der Augsburger Innenverteidigung neben Marek Suchy oder Jeffrey Gouweleeuw besetzen. Nach Hintereggers Abgang hat der FCA keinen Innenverteidiger mehr, der Linksfuß ist.

Der 1,92 Meter große Uduokhai, der aktueller U21-Nationalspieler für die DFB-Elf ist und bei der U21-EM im Kader stand, hat beim Europa-League-Teilnehmer aktuell keine sportliche Perspektive. Generell scheint man in Niedersachsen aber große Stücke auf ihn zu halten, weswegen Uduokhai nur ausgeliehen werden soll. Neben dem FCA sollen der VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf sich für ihn interessieren.

Schon zu seiner Zeit bei 1860 München interessierte sich der FCA für Uduokhai

Auch Uduokhai ist ein Spieler, mit dem sich der FC Augsburg schon länger beschäftigt. Ernsthaftes Interesse von Manager Stefan Reuter bestand schon vor zwei Jahren. Damals war der Defensivspieler mit 1860 München gerade aus der 2. Liga abgestiegen, entschied sich aber letztlich für einen Wechsel nach Wolfsburg. Dort lief es in seiner ersten Saison richtig gut für den Deutsch-Nigerianer: In der Hinrunde gehörte er damals zum Stammpersonal der Niedersachsen.

Nach einer Knieverletzung verlor er aber seinen Stammplatz. Nach 19 Bundesligaspielen in der ersten Saison lief es für ihn in der vergangenen Spielzeit weit weniger gut: Bei seinen elf Einsätzen wurde er meist nur eingewechselt, alleine in sechs Partien kam der 21-Jährige nur in den letzten fünf Minuten zum Einsatz. Beim FC Augsburg würde Uduokhai wohl deutlich mehr Spielzeit erhalten. (eisl, ötz)

