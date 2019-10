vor 35 Min.

Philipp Max: "So dürfen wir als FC Augsburg nie wieder auftreten"

Nach der Pleite gegen Gladbach gehen die Spieler des FC Augsburg hart mit sich selbst ins Gericht - und suchen nach positiven Kleinigkeiten.

Der FC Augsburg spielt gegen Borussia Mönchengladbach eine ganz schwache erste Halbzeit, kommt letztlich mit 1:5 unter die Räder. Was die Spieler selbst über ihre Leistung sagen, lesen Sie hier.

Florian Niederlechner: „Wir haben eine ganz schlechte erste Halbzeit gespielt und damit hat man in der Bundesliga keine Chance. Ich kann mich gar nicht an eine so schlechte Halbzeit erinnern. Die zweite Hälfte war in Ordnung, auch wenn Gladbach da nicht mehr viel gemacht hat. Wir haben es vorne nicht gut gelöst und dann war es schwierig für unsere Verteidiger. Die Niederlage tut richtig weh, das müssen wir erst einmal sacken lassen. Aber wir sind charakterlich eine gute Truppe und werden wieder anders auftreten.“

Philipp Max: „Ich glaube, wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen und so darfst du in der Bundesliga nicht auftreten. Wir dürfen als FC Augsburg in dieser Liga nie wieder so auftreten. In der zweiten Hälfte hatten wir ein paar Konter, die wir hätten besser ausspielen können. Auch wenn es schwer fällt, müssen wir auch aus so einem Spiel versuchen, die wenigen positiven Dinge für die nächsten Wochen rauszuziehen.“

Trainer Martin Schmidt: „In den ersten 15 Minuten waren wir gefühlt gar nicht auf dem Platz, haben keine Zweikämpfe bestritten, waren immer einen Schritt zu spät, waren nicht griffig und hatten zu große Abstände. Und so stand es dann gleich 0:3. Außerdem war Gladbach sehr euphorisch und effektiv, aber das lag eher an unserem Fehlauftritt. Wir dachten, dass wir in einigen Punkten schon weiter sind, aber heute waren es zwei Schritte zurück. Daran müssen wir arbeiten und uns an Kleinigkeiten aufrichten.“

Fassungslos: FCA-Coach Martin Schmidt war nach der Partie hörbar angefressen. Bild: Marius Becker, dpa

Reaktionen Borussia Mönchengladbach

Patrick Herrmann: "Es ist ein schöner Tag - nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und verdient so hoch gewonnen. Insbesondere in der ersten Halbzeit haben wir viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Vor dem 3:0 geht Alassane super über links durch und spielt noch einen Mann aus. Ich stand im Rückraum und habe versucht, nach der Flanke, den Ball in die kurze Ecke zu schieben. Das gelingt des Öfteren mal. Durch die Laufwege von uns drei vorne drin haben wir heute super die Tiefe gefunden. Dadurch waren wir oft in der Mitte frei im Rückraum und konnten die Tore einschieben."

Traf doppelt gegen den FC Augsburg: Gladbachs Patrick Herrmann. Bild: Marius Becker, dpa

Christoph Kramer: "Es war ein sehr gutes Spiel. Wir hatten zu jedem Zeitpunkt die Partie unter Kontrolle. Nach englischen Wochen ist es ganz wichtig, gut in die Partie zu kommen. Gegen Düsseldorf war es sehr schleppend. Es ist meist nicht so, dass man nach hinten raus keine Kraft mehr hat, sondern dass man nicht so gut in eine Partie hereinkommt. Das haben wir heute richtig gut gemacht und haben dann das Spiel in den ersten 30. Minuten gewonnen. Mit Borussia war ich noch nie Tabellenführer, das ist ein ganz schöner Nebeneffekt, auch wenn das zu diesem Zeitpunkt natürlich noch keine Aussagekraft besitzt."

Breel Embolo: "Dass wir an der Spitze der Tabelle stehen ist eine schöne Momentaufnahme. Am Donnerstag hat im Europa League-Spiel in Istanbul nicht so viel gestimmt. Da haben wir kein gutes Spiel gemacht. Deswegen wollten wir es heute im Heimspiel in der Bundesliga unbedingt besser machen. Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet, die Jungs haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Für die Spieler, die dann im zweiten Durchgang reinkommen, fällt es dann viel leichter. Wir wollten überzeugend spielen und natürlich zu Hause gewinnen - das ist uns beides gelungen."

Sportdirektor Max Eberl: "Das war heute ein sehr guter Tag. Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen. Die Mannschaft hat es mit frühen Toren, mit Aggressivität, mit Aktivität gegen den Ball und kreativen, schnellen Spielzügen herausragend gemacht. Wir haben den Gegner hoch attackiert und unter Druck gesetzt, ihn so in Unruhe gebracht und den Ball erobert. Das hat in den letzten Wochen ein bisschen gefehlt, wir haben zuletzt Ballgewinn keine guten Entscheidungen gefällt. Heute haben wir das vor allem in der ersten Hälfte aber gemacht. Mit drei Toren aus den ersten drei Chancen haben wir uns wirklich belohnt. Die Länderspielpause jetzt kommt vor allem für unsere Verletzten zum richtigen Zeitpunkt."

Trainer Marco Rose: "Trainer haben eigentlich grundsätzlich immer etwas zu meckern – aber heute will und muss ich nicht meckern. Heute haben wir sehr viel richtig gemacht. Auf dem Platz haben wir viele richtige Entscheidungen getroffen mit und gegen den Ball. Wir haben ein unheimlich gutes Gegenpressing gespielt, haben fleißig und kompakt gegen den Ball gearbeitet und waren vor allem in der ersten Halbzeit sehr effektiv. Aber wir hatten auch noch mehr Möglichkeiten. Insgesamt war es einfach ein richtig gutes Spiel meiner Jungs. Deswegen freuen wir uns über den Sieg sehr. Dass wir die Tabellenführung übernommen haben ist eine schöne Momentaufnahme. In den vergangenen Wochen haben wir aber gemerkt, dass es auch schnell in die andere Richtung kippen kann. Daher wissen wir das einzuordnen." (AZ)

