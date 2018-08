vor 48 Min.

Philipp Max steigert seinen Marktwert auf 17 Millionen Euro FC Augsburg

Der Branchendienst Transfermarkt hat die Werte für die Bundesliga-Kicker überarbeitet. Einige Spieler sind vor allem durch den Wechsel zum FCA besser eingestuft.

Von Florian Eisele

Die Frage, ob Philipp Max beim FC Augsburg bleibt, treibt kurz vor dem Ende der Wechselfrist die Augsburger Fans um. Zumal nun bekannt wurde, dass der 24-Jährige seinen Berater gewechselt hat. Immer wieder wird der Linksverteidiger mit anderen Klubs in Verbindung gebracht - ein Umstand, dem sein Trainer Manuel Baum schon mit einer Prise Humor begegnet. Die Spekulationen um Max scheinen für dessen Marktwert aber zuträglich zu sein. Beim Branchendienst Transfermarkt.de steigt seine Bewertung aktuell auf 17 Millionen Euro an - das sind zwei Millionen Euro mehr als bisher.

Max, der zuvor auch schon der wertvollste FCA-Spieler aller Zeiten in dieser Statistik war, baut seinen Rekord damit noch weiter aus. Treibt die Aufwertung auch eine mögliche Ablösesumme nach oben? Fakt ist: In die englische Premier League oder die italienische Serie A kann Max nicht mehr wechseln - in beiden Ländern ist das Transferfenster mittlerweile geschlossen. Ein Wechsel nach Frankreich, Spanien oder innerhalb der Bundesliga ist jedoch noch bis Freitag, 31. August, möglich.

Auch Jensen, Götze und Hahn sind nach ihrem Wechsel besser bewertet

Mit dem Wechsel zum FCA hat übrigens eine ganze Reihe Spieler ihren Marktwert nach oben getrieben: So sind die Neuzugänge Felix Götze (von 200.000 Euro auf 600.000 Euro), Rückkehrer André Hahn (von 1,5 auf 2,5 Millionen Euro) und der finnische Nationalspieler Fredrik Jensen (von zwei auf drei Millionen Euro) nun besser eingestuft. Georg Teigl, der nach seiner Leihe zum Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig wieder da ist, verliert leicht: Er ist statt 600.000 Euro nun nur noch eine halbe Million Euro wert.

Wie die Marktwerte zustande kommen, erklärte Transfermarkt-Redaktionsleiter Alexander Binder vor kurzem wie folgt: "Bei der Berechnung des Marktwertes sind unter anderem sportliche Leistungen und das Alter des Spielers relevant. Außerdem fließen die Zukunftsperspektive des Spielers, die real existierende Nachfrage am Transfermarkt oder etwa bisher gezahlte Ablösesummen für den Spieler in die Kalkulation ein." Die Moderatoren der Seite legen dann zusammen mit der Geschäftsführung die neuen Werte fest.

Zwei, die ihren Marktwert schon durch den Wechsel zum FCA steigerten: Fredrik Jensen (links) und Felix Götze. Bild: Ulrich Wagner

Die gute Perspektive dürfte bei den neuen FCA-Spielern ausschlagebend sein

Während bei Max vor allem die Spekulationen und die damit verbundene Nachfrage relevant sein dürften, könnte bei den Neuzugängen wohl deren gute Zukunftsperspektive beim FCA ausschlaggebend für die Bewertung sein. Dass Felix Götze, der beim FC Bayern nur in der Regionalliga-Mannschaft zum Zug kam, auch in der Bundesliga auf seine Einsätze kommt, gilt als wahrscheinlich: FCA-Trainer Manuel Baum lobte während der Vorbereitung immer wieder dessen Vielseitigkeit. Der Bruder von Weltmeister Mario Götze kann in der Innenverteidigung, dem defensiven Mittelfeld und auf der rechten Verteidigerposition eingesetzt werden. Zudem hat sich der FC Augsburg in den vergangenen Jahren einen guten Ruf für Spieler erarbeitet: Meistens bekommen die Profis dort die Zeit und das Vertrauen, um sich entwickeln zu können.

32 Bilder Das ist der aktuelle FCA-Kader Bild: Ulrich Wagner

Wertvollster Spieler der Bundesliga ist und bleibt übrigens Robert Lewandowski. Zwar wurde der Stürmer nach der für ihn enttäuschenden WM um fünf Millionen Euro abgewertet und steht nun bei 85 Millionen Euro. Innerhalb der Bundesliga bleibt es für den 30-Jährigen aber bei der Spitzenposition. Auf Rang zwei folgen seine Mitspieler James (80 Millionen) sowie Mats Hummels und Thiago und der Leipziger Timo Werner (jeweils 60 Millionen).

