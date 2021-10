Weltmeister vom FCA: Ex-Fußballprofi Martin Trieb wird 60

Plus Martin Trieb wurde als junger Profi des Zweitligisten FC Augsburg 1981 mit Deutschland U20-Weltmeister in Australien. Jetzt feierte er vor kurzem seinen 60. Geburtstag.

Er ist Weltmeister, Fußball-Weltmeister. Nicht mit der A-Nationalmannschaft des Deutschen Fußballbundes ( DFB), sondern mit dem U20-Team. Martin Trieb war dabei, als der deutsche Nachwuchs bei der Weltmeisterschaft in Australien am 18. Oktober 1981, fast genau vor 40 Jahren, den Titel gewann.