vor 19 Min.

Pressestimmen zum Aus des FC Augsburg: "Was für ein Pokal-Drama"

Aus im DFB-Pokal für den FC Augsburg. Ganz am Schluss treffen die Leipziger zum Sieg. Die Pressestimmen.

Der FC Augsburg verliert in der letzten Minute gegen RB Leipzig - und scheidet damit aus dem DFB-Pokal aus. Was die Presse am Morgen danach schreibt:

"Was für ein Pokal-Drama: Ein dummes Handspiel des Augsburgers Michael Gregoritsch beschert RB Leipzig in der letzten Minute der Verlängerung einen Elfmeter. Den verwandelt Marcel Halstenberg sicher. Eine spektakuläre Schlusspointe in einem irren Pokal-Viertelfinale." Ntv

"Es war ein hart umkämpftes Pokalduell zwischen den Erstligisten aus Augsburg und Leipzig - mit einem dramatischen Ende. Die Gäste siegten per Strafstoß in der Schlussminute der Verlängerung." Spiegel

FC Augsburg: "Voll auf den Abstiegskampf in der Liga konzentrieren"

"Der FCA verpasste nach 2010 die zweite Teilnahme an der Vorschlussrunde und kann sich nun voll auf den Abstiegskampf in der Liga konzentrieren." Sport1

"Was für ein Spiel! Diese Viertelfinale hat den Namen "Pokal-Krimi" absolut verdient. Nach dem starken Kontertor von Timo Werner in der 74. Minute sahen die Leipziger hier schon wie der zugegeben glückliche Sieger aus. Doch die Augsburger kämpften bis zur buchstäblich allerletzten Sekunde und erzwangen durch das Tor von Finnbogason in der vierten Minute der Nachspielzeit die Verlängerung. Da passierte zunächst nicht viel, weil beide Mannschaften von den intensiven 90 Minuten sichtlich gezeichnet waren. (...) In der Nachspielzeit verwandelte Halstenberg dann einen berechtigten Handelfmeter zum 2:1-Siegtreffer und schoss RB Leipzig ins erste DFB-Pokal-Halbfinale der Vereinsgeschichte." Spox

Weitere Pressestimmen ergänzen wir im Laufe des Morgens.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen