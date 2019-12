vor 16 Min.

Pressestimmen zum Spiel gegen Fortuna: "Der FCA erzielte im richtigen Moment Tore"

Der FCA in der Erfolgsspur: Beim 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf gab es allen Grund zu feiern. In den Pressestimmen wird aber auch klar, dass der Gegner seinen Teil dazu beitrug.

Der FC Augsburg tut alles dafür, den Abstiegskampf vor der Winterpause abzuschütteln: Mit einem 3:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf in der englischen Woche hat der FCA noch einmal drei wichtige Punkte gesammelt - und ist vor allem auch sehr stark aufgetreten. Im Sturm kristallisiert sich dabei immer mehr ein Sturmduo um Matchwinner Philipp Max heraus. Die Pressestimmen.

"Vom Gefühl her dürfte die Weihnachtspause beim FC Augsburg deutlich zu früh kommen, denn die Fuggerstädter befinden sich ohne Umschweife in bestechender Form. Und haben mit Philipp Max einen Spieler in den Reihen, der quasi die Torgarantie implantiert hat." kicker.de

"Es war ein eigenartiges vergangenes halbes Jahr, das der FCA erlebt hat. Als Trainer Martin Schmidt mit seinem Team in die Saison startete, musste er um Geduld werben, so konfus wirkten die Auftritte in den ersten Wochen. Dass Augsburg im Flow bleiben konnte, lag allerdings auch am Gegner. Die Fortuna, in der vergangenen Saison noch eine der Überraschungsmannschaften der Liga, tut sich gerade sehr schwer und belegt den Relegationsplatz." sueddeutsche.de

FC Augsburg gegen Fortuna Düsseldorf: "Egal, was Trainer Schmidt und die Spieler anpacken, es gelingt"

"Augsburg überrennt Düsseldorf 3:0, holt den fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen. Held ist Philipp Max (26), der doppelt trifft, dazu das 2:0 von Jedvaj vorbereitet. Ausgerechnet Max, der bei der Spielervorstellung von Stadionsprecher Rolf Störmann zunächst vergessen und erst nach den Ersatzspielern genannt wurde." bild.de

"Der druckvoller agierende FC Augsburg erzielte immer im richtigen Moment die Tore. Fortuna Düsseldorf war viel zu harmlos in der Offensive und machte hinten Fehler – enttäuschend." wz.de (Westdeutsche Zeitung)

"Max steht damit sinnbildlich für den Trend des FC Augsburg. Egal, was Trainer Martin Schmidt und seine Spieler derzeit anpacken, es gelingt. Genau diesen Lauf wollte FCA-Trainer Martin Schmidt nicht bremsen und vertraute damit auch gegen Düsseldorf auf die gleiche Startelf wie im Kraichgau." Augsburger Allgemeine, hier der gesamte Spielbericht. (AZ)

