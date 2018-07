vor 2 Min.

Rot, grün, weiß? So sieht das neue FCA-Trikot aus FC Augsburg

Lange Zeit hat der Fußball-Bundesligist ein Geheimnis aus seiner künftigen Arbeitskleidung gemacht. Jetzt ist klar: Der FCA bekennt sich zu seinen Vereinsfarben.

Von Johannes Graf

Lange mussten die Fans des FC Augsburg warten, jetzt hat der Fußball-Bundesligist am Samstagvormittag jene Trikots präsentiert, mit denen die Profis in der kommenden Spielzeit erfolgreich sein wollen. Bei der Farbauswahl ist der Verein sich treu geblieben und orientiert sich im 111. Jahr seines Bestehens an seinen Klub-Farben. Das Heimtrikot ist vornehmlich in weiß gehalten und hat rote und grüne Elemente. Erstmals in ihren neuen Trikots auflaufen dürfen die FCA-Profis beim Testspiel gegen den Drittligisten Würzburger Kickers (Samstag, 14 Uhr, Rosenaustadion).

In der Vergangenheit fanden die Auswärts- und Ausweichtrikots des FCA bei dessen Anhängern wenig Anklang. Vor allem für ein leuchtend gelbes Trikot brachten sie kaum Verständnis auf. Diesmal verzichtet der Klub auf derartige Farbspiele, auch das Auswärts- und Ausweichtrikot orientieren sich an den Vereinsfarben. In fremden Stadien werden die FCA-Profis künftig in schwarz und grün-weiß spielen.

Stadionsprecher Rolf Störmann verteilt Trikots in der Innenstadt

Der Ausrüster Nike hat das Augsburger Trikot nach den Wünschen des FCA gestaltet. Vor kurzem hatte der Klub die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Sportartikelhersteller um drei Jahre verlängert. Seit der Saison 2015/16 rüstet Nike den FC Augsburg aus, damals löste der Hersteller mit dem Haken-Logo den langjährigen Partner Jako ab.

In der vergangenen Saison präsentierte der FCA seine Trikots öffentlichkeitswirksam in der Augsburger Innenstadt. Für Aufsehen sorgte der Klub, als er einmal bei einer Trikotpräsentation mit Farbe bemalte Models aufbot. Diesmal ging der Klub neue Wege - und das im Wortsinn. Erstmals zu sehen bekamen die Fans das neue Trikot nicht bei einer Präsentation mit Fußball-Profis. Stattdessen brachte der FCA das Trikot im Rahmen einer Aktion mit Ball-Jongleuren an den Mann und die Frau.

Stadionsprecher Rolf Störmann startete am Samstagvormittag mit drei Freestylern am FCA-Shop in der Bahnhofstraße, von dort aus begab sich die Gruppe in die Innenstadt. In verschiedenen Läden und auf der Straße machten Störmann und seine Begleiter mehrmals Halt und verteilten insgesamt 111 Trikots - in Anlehnung an das Vereinsjubiläum in diesem Jahr.

Themen Folgen