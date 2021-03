vor 48 Min.

Ruben Vargas bei Schweiz-Sieg für Liverpools Shaqiri eingewechselt

Drei Profis des FC Augsburg sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Aber nur der Schweizer Vargas kam bei der ersten Runde der europäischen WM-Qualifikation zum Einsatz.

Von Robert Götz

Drei ausländische Profis des FC Augsburg waren für ihre Nationalmannschaften beim ersten Spieltag der europäischen WM-Qualifikation unterwegs. Allerdings kam nur Ruben Vargas für die Schweiz zum Einsatz.

Ruben Vargas gewinnt mit der Schweiz 3:1 in Bulgarien

Der Außenbahnspieler saß beim Auswärtsspiel in Bulgarien, das die Schweiz souverän mit 3:1 gewann, zunächst auf der Bank. Der 22-Jährige wurde von Trainer Vladimir Petkovic erst in der 75. Minute für Xherdan Shaqiri (FC Liverpool) eingewechselt. Da war die Partei schon längst entschieden. Gladbachs Breel Embolo (7.), Haris Seferovic (10.) und Frankfurts Steven Zuber (13.) sorgten innerhalb von sechs Minuten früh für klare Verhältnisse. Kiril Despodow gelang kurz nach der Pause lediglich der Ehrentreffer für Bulgarien (46.). Damit übernahm die Schweiz in der Gruppe C die Tabellenführung vor Italien, das zu Hause 2:0 gegen Nordirland gewann. Am Sonntag geht es für die Schweiz nun mit dem Heimspiel gegen Litauen weiter. Am Mittwoch steht noch ein Freundschaftsspiel gegen Finnland auf dem Programm.

Michael Gregoritsch muss in Schottland zuschauen

Michael Gregoritsch kam beim 2:2 Österreichs in Schottland nicht zum Einsatz. Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart) hatte die Österreicher zweimal (55./80.) in Führung gebracht, doch den Gastgebern gelang durch Grant Hanley (71.) und John McGinn (85.) jedes Mal der Ausgleich. Am Sonntag trifft Österreich in der Gruppe F auf Färöer, ehe es am Mittwoch zum Duell mit Dänemark kommt.

Gegen Schottland kam Michael Gregoritsch (links) nicht zum Einsatz. Bild: Getty Images

Der Kurztrip zur slowakischen Nationalmannschaft hat sich für Laslo Benes, den Leihspieler von Borussia Mönchengladbach, kaum gelohnt. Beim 0:0 im Auswärtsspiel am Dienstag auf Zypern kam der Mittelfeldspieler nicht zum Einsatz.

Laszlo Benes ist bereits wieder in Augsburg. Bild: FC Augsburg

Am Mittwochnachmittag war er schon wieder zurück in Augsburg, denn für die beiden Heimspiele in der Gruppe H gegen Malta (Samstag) und Russland am Dienstag erhielt er vom FC Augsburg keine Freigabe, da die Slowakei zu den Risikogebieten mit besonders hohem Infektionsrisiko (Virusvarianten-Gebiet) zählen. Das hätte eine zehntägige Quarantäne bei der Einreise nach Deutschland zur Folge. (AZ)

