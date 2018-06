Rückkehrer André Hahn wird es in Augsburg allen zeigen

In Augsburg wurde André Hahn zum Nationalspieler, danach lief es für ihn durchwachsen. Doch er bringt genug mit, um beim FC Augsburg wieder erfolgreich zu sein.

Natürlich wird es FCA-Fans geben, die die Hahn-Rückholaktion skeptisch beurteilen. Hahn hat in den letzten eineinhalb Jahren und besonders nach seinem Wechsel zum Hamburger SV, aus welchen Gründen auch immer, sportlich enttäuscht. Das ist Fakt. Da muss er seine Kritiker nun erst einmal überzeugen. Die Messlatte in Augsburg liegt hoch. Denn der Hahn 2018 wird mit dem von 2014 verglichen werden. Es gibt Beispiele in der Bundesliga, die belegen, dass Spieler große Probleme hatten, diesen Ansprüchen zu genügen. Mario Götze und Shinji Kagawa vom Borussia Dortmund sind zwei prominente Vertreter.

Der FCA bekommt einen Spieler mit Charakter

Es gibt aber auch genügend Beispiele, die das Gegenteil belegen. Werder Bremen hat mit den Comebacks von Torsten Frings oder Max Kruse gute Erfahrungen gemacht. Hahn wird alles beim FCA versuchen, um vor allem das Jahr beim HSV vergessen zu machen. Mit seiner Willensstärke, seinem physischen Spiel und seiner Kopfballstärke passt er ideal zum einfachen Umschaltspiel des FCA. In Gladbach, wo sich immer mehr feinmaschiges Ballbesitzspiel entwickelt hat, war für ihn kein Platz mehr.

Der FCA bekommt einen Spieler mit Charakter, der sich zerreißen wird, um die Kritiker zu überzeugen. Und mit Spielern, die beim HSV nicht zurechtkamen, hat der FCA zuletzt gute Erfahrungen gemacht, wie man bei Michael Gregoritsch gesehen hat.

