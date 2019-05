vor 32 Min.

Saison-Rückblick: Nach einem starken Start stürzte der FCA ab

Der FC Augsburg hielt trotz Negativserie lange an Trainer Manuel Baum fest. Doch dann zog der Verein doch Konsequenzen.

Der FC Augsburg feiert am drittletzten Spieltag den Klassenerhalt. Kaum zu glauben nach einer Saison mit vielen Turbulenzen und dem Aus für Trainer Manuel Baum.

Von Robert Götz

Dass das Gastspiel des FC Augsburg auf Schalke am Ende mit einem müden 0:0 endete, regte am frühen Sonntagnachmittag eigentlich niemanden mehr auf. Schalke sicherte sich mit dem einen Punkt am drittletzten Spieltag den Klassenerhalt, der FCA war schon am Samstag nach der Stuttgarter Niederlage durch. Es war eine Berg- und Talfahrt durch eine Saison, die aus Augsburger Sicht nichts für schwache Gemüter war.

Dabei begann die Saison durchaus vielversprechend. Der FCA gewann zum Saisonauftakt bei Fortuna Düsseldorf mit 2:1. FCA-Torhüter Fabian Giefer, der das Duell gegen Andreas Luthe gewonnen hatte, durfte bei seinem Ex-Klub feiern. Drei Spieltage und einige Patzer später setzte FCA-Trainer Manuel Baum aber Giefer auf die Bank. Beim 1:1 in München sprang Luthe ins kalte Wasser und spielte überragend. Es folgte ein klarer 4:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg. Und nicht nur die Fans, sondern auch einige Spieler träumten von einer Saison, die mehr versprach als nur den schnöden Klassenerhalt.

Nahrung erhielt dieser Wunsch Anfang Oktober auch durch die spektakuläre 3:4-Niederlage bei Borussia Dortmund. Viele sprachen vom besten Spiel dieser Bundesliga. Es folgte ein ehrenwertes 0:0 gegen Leipzig ein wichtiger 2:1-Sieg in Hannover. Der Blick richtete sich nach oben.

Zehn Spiele ohne Sieg für den FC Augsburg

Doch mit dem vermeidbaren 2:2 zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg zogen Wolken am FCA-Himmel auf. Es war der Auftakt zu einer Negativserie von zehn Spielen ohne Sieg, die sich auch über die Winterpause hinweg zog.

In der wurde aus dem eigentlichen beschaulichen FC Augsburg für Wochen der FC Hollywood. Um wieder Disziplin in das Team zu bringen, wurden Caiuby und Martin Hinteregger suspendiert und dann an Grashoppers Zürich beziehungsweise Eintracht Frankfurt verliehen. Die vermeintliche Torhüterkrise sollte mit dem jungen Neuzugang Gregor Kobel behoben werden. Und dann wurde mit Jens Lehmann Manuel Baum ein Co-Trainer zur Seite gestellt, der die mangelnde, höherklassig sportliche Erfahrung des Chef-Trainers kompensieren sollte.

Doch was Baum stärken sollte, schlug ins Gegenteil um. Der Cheftrainer brachte das schlingernde Schiff nicht mehr richtig unter Kontrolle. Auf gute Spiele wie das 3:0 zu Hause gegen den FSV Mainz 05 oder das ehrenwerte 2:3 gegen den FC Bayern, erlebte der FCA auch des Öfteren Schiffbruch wie beim 0:4 in Bremen oder dem 1:5 in Freiburg. Die Zweifel wuchsen und blieben.

Da halfen auch das Zwischenhoch mit dem überraschenden 2:1 gegen Dortmund, dem 0:0 gegen Leipzig und dem 3:1 gegen Hannover nicht mehr.

Martin Schmidt gab dem FC Augsburg wieder Selbstvertrauen

Auf und ab ging es auch in der englischen Woche Ende März. Der FCA blamierte sich beim 0:3 in Nürnberg, schied dann ehrenvoll im DFB-Pokal-Achtelfinale mit einem 1:2 n.V. gegen RB Leipzig aus, um wenige Tage später 0:4 zu Hause gegen Hoffenheim unterzugehen. Die FCA-Führung reagierte, beurlaubte nicht nur Trainer Baum, sondern auch gleich noch Lehmann und den technischen Direktor Stephan Schwarz.

Den Umschwung sollte der Schweizer Martin Schmidt bringen. Und der Befreiungsschlag der Vereinsführung um FCA-Chef Klaus Hofmann und dem Geschäftsführer Sport, Stefan Reuter, gelang. Der Ex-Trainer von Mainz und Wolfsburg hauchte dem Team wieder Selbstvertrauen ein und gewann mit seiner Mannschaft in Frankfurt (3:1) und das Schicksalsduell gegen den VfB Stuttgart sogar mit 6:0. Der Klassenerhalt war so gut wie gesichert, das 1:4 gegen Leverkusen verschmerzbar.

Als dann am Samstag der VfB in Berlin unterlag, war klar: der FCA geht in des neunte Jahr Bundesliga ohne Unterbrechung. Das müde 0:0 auf Schalke half vor allem den Gastgebern.

Jetzt folgt dann noch das Heimspiel gegen Hertha BSC und die Partie in Wolfsburg. Zwei weitere Spiele, die FCA-Trainer Martin zu Testzwecken nutzen kann. Doch eins ist ihm jetzt schon klar: „Auf uns wartet viel Arbeit.“

