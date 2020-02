Schlechte Note für den Torwart: Die Spieler in der Einzelkritik

Plus Mit einem weiteren Fehler ermöglicht Koubek den 1:1-Ausgleich gegen Freiburg. Die Beurteilung der Profis des FC Augsburg im Einzelnen.

Nach dem Debakel in Frankfurt wollte der FC Augsburg zu Hause gegen den SC Freiburg Wiedergutmachung betreiben. Diese ist der Mannschaft von Trainer Martin Schmidt vor eigenem Anhang nur teilweise beim ereignisarmen 1:1 (1:0) gelungen. Entsprechend fallen die Noten der Augsburger Bundesliga-Profis aus.

Tomas Koubek: Genießt trotz anhaltender Kritik das Vertrauen des Trainers. Sortierte in Hälfte eins noch die Abwehrmauer, als der Ball Richtung sein Tor flog. Hielt spektakulärer als nötig. Nach der Pause einmal mehr im Mittelpunkt - wegen eines folgenschweren Fehlers. Nach einem Freistoß griff er daneben und ermöglichte den Ausgleich. Soviel steht fest: Die Kritik an ihm wird nach dieser Partie nochmals zunehmen. Note 5,0

Stephan Lichtsteiner: Erlebte gegen Frankfurt eine Viertelstunde zum Vergessen, stand dennoch in der Startelf. Argumente für seinen Einsatz vom Anpfiff weg lieferte der Schweizer nicht. Köpfte Bälle unbedrängt zum Gegner und leistete sich weitere Ungenauigkeiten. Nach einer Verletzung mit Risswunde am Knie war die Partie frühzeitig für ihn beendet. Note 4,5

Jeffrey Gouweleeuw: Blieb nach der Frankfurt-Pleite für seine Verhältnisse erstaunlich zurückhaltend in seiner Kritik. Strahlte im Abwehrzentrum Ruhe aus und behielt in brenzligen Situationen die Übersicht. Gewann Souveränität zurück, auch wenn er eine gute Kopfballchance von Freiburgs Höler gedankenverloren zuließ. Note 3,0

Tin Jedvaj: Durfte nach den Umstellungen des Trainers in seiner bevorzugten Position als Innenverteidiger mitwirken. Seine Stärke bleibt das Kopfballspiel, in den Luftduellen überzeugte er ausnahmslos. Zeigte sich gegenüber der Frankfurt-Partie gefestigter und harmonierte mit Gouweleeuw im Abwehrzentrum. Note 3,0

Iago: Nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation mit Brasiliens U23 stand der Linksverteidiger sogleich in der Anfangsformation. Beschränkte sich weitestgehend aufs Verteidigen. Verrichtete sein Tagwerk ohne Ausschläge nach oben oder unten. Gegen Ende des Spiels baute er körperlich zusehends ab. Note 3,5

Daniel Baier: Absolvierte ein hohes Laufpensum, schloss Lücken und organisierte das Verschieben der Reihen. Ihm fehlte in der ersten halben Stunde der Zugriff zum Gegenspieler, war wie seine Teamkollegen lediglich Beobachter des Freiburger Zirkulierens. Gestaltete selten das Spiel, weil er kaum Bälle forderte. Note 4,0

Rani Khedira: Gab in der ersten Hälfte den aggressiven Anläufer und attackierte die Freiburger mit Vehemenz und Penetranz. Dass er erst in der 88. Minute die Gelbe Karte sah, verwunderte angesichts seiner harten Herangehensweise. Lieferte darüber hinaus einmal mehr eine unauffällige Partie ab. Note 3,5

Stephan Lichtsteiner lieferte keine Argumente für seinen Einsatz vom Anpfiff weg. Nach einer Knieverletzung war die Partie für ihn beendet. Bild: Tom Weller, dpa

Marco Richter: Im schmidtschen Spielsystem ist der nominelle Offensivspieler mit etlichen defensiven Aufgaben betraut. Kommt dadurch seltener in jene Räume, in denen er seine Stärken ausleben kann. Wie diese aussehen, verdeutlichte er in der 25. Minute. Im Dribbling am Gegenspieler vorbei, anschließend schickte er den Ball an den Außenpfosten. Hatte auch in Hälfte zwei die aussichtsreichste Torchance. Note 2,5

Philipp Max: Im Herbst hatte er auf dem linken Angriffsflügel überzeugt und dort als Torschütze und Vorlagengeber geglänzt. In Anlehnung daran bot ihn Schmidt erneut als Offensivspieler auf. Hatte in Summe wenig zielführende Aktionen, unter anderem verfehlte ein Freistoß aus aussichtsreicher Position weit das Ziel. Immerhin: Sorgte mit seinem siebten Saisontreffer für die überraschende Führung. Note 3,0

Florian Niederlechner: Wirkte gegen seinen ehemaligen Klub in der Anfangsphase übermotiviert, mitunter überdrehte er in seinem aggressiven Anlaufen. Wirkte stets bemüht und stürzte sich fortwährend in Zweikämpfe. Dem Torgaranten fehlte diesmal allerdings die Durchschlagskraft vor des Gegners Gehäuse. Note 3,5

Alfred Finnbogason: Sucht nach überstandener Schulterverletzung seine Form. Zeigte in der Rückrunde mit Ausnahme des Bremen-Spiels eher mäßige Auftritte. Ihm fehlte Bindung zu seinen Mitspielern, meist traf er falsche Entscheidungen. Sich auf die Laufwege des Isländers einzustellen, war für die Freiburger Abwehr ein Leichtes. Note 4,5

Raphael Framberger (32. für Lichtsteiner): Musste sich zunächst mit der Rolle des Zuschauers begnügen, ehe er den verletzten Lichtsteiner ersetzte. Steht für Körperlichkeit und Dynamik, brachte diese Komponenten ein. Teils artete dieses Wirken aber in blinden Aktionismus aus. Mangelnde Spielpraxis konnte er nicht verbergen. Note 4,0

Ruben Vargas (66. für Max): War Opfer des Augsburger Defensivkonstrukts und musste dem Treiben auf dem Rasen lange Zeit als Ersatzspieler zusehen. Belebte nach seiner Einwechslung das Angriffsspiel spürbar und stiftete Unruhe in Freiburgs Hintermannschaft.

Eduard Löwen (80. für Finnbogason): In der Winterpause vom Trainer als fehlendes Puzzleteil beschrieben, noch aber dreht der Trainer besagtes Teilchen, um es einzupassen. Womöglich wählt Schmidt demnächst ein Spielsystem, das dem robusten Mittelfeldspieler einen Startelfeinsatz beschert.

Benotet werden Spieler, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren.

