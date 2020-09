06:33 Uhr

Schweres Auftaktprogramm: Ist der FCA bereit für ein Spitzenteam?

Plus Der erfolgreiche Saisonauftakt in Berlin gibt den Profis des FC Augsburg Sicherheit. Nun werden die Aufgaben ungemein schwerer.

Von Johannes Graf

40 Minuten waren gespielt, als Raphael Framberger losraste. Unmittelbar vor der Torauslinie erreichte der Verteidiger des FC Augsburg den Ball, halb im Fallen schlug er ihn nach innen und servierte für Ruben Vargas. Der Schweizer brauchte nur noch zu nicken, um gegen Union Berlin das 1:0 zu erzielen.

Frambergers energischer Vorstoß war an diesem Nachmittag kein einmaliges Ereignis. Er hatte Symbolcharakter. In der Vergangenheit beschränkte sich der 25-Jährige meist aufs Verteidigen, während ihm in der Offensive mitunter Präzision und Zielstrebigkeit fehlten. Gegen Union, so schien es, wollte er das Gegenteil beweisen.

Womöglich spürt Framberger dieser Tage auch den Konkurrenten im Nacken. Nachdem der Vertrag des enttäuschenden Stephan Lichtsteiner nicht verlängert worden war, verstärkte sich der Fußball-Bundesligist mit dem polnischen U21-Nationalspieler Robert Gumny. Eine Investition, die sich lohnen soll.

Von Neuzugang Robert Gumny erhofft sich FCA-Trainer Herrlich viel

Trainer Heiko Herrlich hat in der Vorbereitung Alternativen getestet, hat André Hahn oder Daniel Caligiuri hinten rechts verteidigen lassen. Diese Spieler könnten überbrücken, wenn Framberger ausfalle, erläutert Herrlich. "Wir wollten auf dieser Position aber noch einen Spezialisten, der jung ist und sich noch entwickeln kann. Wir erhoffen uns vieles von ihm." Schnell und technisch stark, so beschreibt der FCA-Coach den Neuzugang. Und, das betont Herrlich: Gumny habe Drang nach vorne.

Im DFB-Pokal gegen Celle debütierte der Rechtsverteidiger für den FCA, beim Ligaauftakt in Berlin kam Gumny nicht zum Einsatz. "Ich hoffe, dass ich in den nächsten Spielen weitere Minuten bekomme. Ich möchte so viel wie möglich spielen", erklärte er jüngst im Vereins-TV.

Noch scheint Framberger die bessere Ausgangslage zu besitzen. Bundesligisten stecken viel Geld in ihre Nachwuchsleistungszentren. Wenn Eigengewächse dann in der ersten Liga auflaufen, sehen sie dies als Lohn ihrer Mühen und klopfen sich auf die Schulter. Spielt Framberger derart engagiert und überzeugend wie am ersten Spieltag in Berlin, muss er seinen Konkurrenten nicht fürchten.

Wobei Framberger, wie seine Mitspieler auch, in den kommenden Wochen beweisen darf, zu welchen Leistungen er fähig ist. Das Auftaktprogramm des FCA ist geprägt von Duellen mit Spitzenteams. Framberger wird es am Samstag mit Ausnahmekönnern wie Thorgan Hazard, Jadon Sancho oder Erling Haaland zu tun bekommen. Nach dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr) trifft Augsburg auf Wolfsburg, Leipzig und Leverkusen. Ambitionierte Mannschaften, die im Europapokal antreten. Die drei Punkte zum Saisonauftakt lassen nicht nur das Selbstbewusstsein wachsen, sie nehmen ebenso Druck von der Mannschaft.

Der Spielplan der vergangenen Saison wirkte sich für den FC Augsburg unangenehm aus

Herrlich geht die Sache pragmatisch an, den Spielplan kann man schließlich nicht beeinflussen. Dass auf den FCA zu Saisonbeginn ein schwieriges Programm wartet, nimmt er gewohnt unaufgeregt zur Kenntnis. "Du musst die Spiele sowieso spielen, man kann sich das nicht aussuchen", sagt der 48-Jährige. "Die nächsten Aufgaben gehen wir genauso konzentriert an und möchten so viel wie möglich mitnehmen, auch wenn es auf dem Blatt schwer aussieht."

Nicht zum ersten Mal trifft der FCA zu Beginn einer Saison auf Topteams. Auch in der vergangenen Spielzeit war das der Fall. Folge: Augsburg rutschte unter dem damaligen Trainer Martin Schmidt tief in den Tabellenkeller, nach zehn Spieltagen rangierte der Klub auf Rang 16 (sieben Punkte). Auch nach der Winterpause änderte sich wenig, auch in den Rückspielen gegen Spitzenmannschaften holte der FCA kaum Zählbares.

Ähnliche Erfahrungen will sich der FCA diesmal ersparen. "Wir wollen uns auf jeden Fall verbessern, das wird ein Prozess sein", sagt Herrlich. Er macht eine einfache Rechnung auf: Wer kontinuierlich punktet, schafft frühzeitig den Klassenerhalt.

