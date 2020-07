10:08 Uhr

Schwitzen zu Hause: Der FC Augsburg fährt nicht ins Trainingslager

So sah es im Sommer 2019 aus: Im österreichischen Bad Häring bereitete sich der FC Augsburg auf die Saison vor.

Plus Der FC Augsburg bereitet sich diesen Sommer in Augsburg statt in Österreich oder Südtirol auf die neue Spielzeit vor. Bekommt er Unterstützung aus Frankreich?

Von Marco Scheinhof

Am 3. August werden die Bundesliga-Kicker des FC Augsburg wieder die Vorbereitung auf die neue Runde aufnehmen. Das ist der derzeitige Plan, wie der Verein bestätigt. Ein Trainingslager ist Stand jetzt nicht vorgesehen, die Einheiten sollen allesamt in Augsburg abgehalten werden. Im vergangenen Sommer war der FCA noch nach Bad Häring gereist und sich in der kleinen Gemeinde im Bezirk Kufstein auf die neue Spielzeit vorbereitet. Dieses Jahr wird der Bundesligist wohl zu Hause bleiben.

Aber auch das könnte sich wohl noch ändern. Andere Bundesligisten wie Borussia Dortmund oder der VfB Stuttgart werden wie in den Jahren zuvor auch Trainingslager abhalten. Testspiele sind in der Vorbereitung auch geplant, allerdings sind derzeit weder Termine noch Gegner bekannt. Hierüber wird der FCA zu gegebener Zeit informieren. Die Bundesligasaison wird am 18. September beginnen.

FC Augsburg soll ein Auge auf Kenny Lala geworfen haben

Bei Transfergerüchten rund um den FC Augsburg tauchte zuletzt der Name Kenny Lala auf. Der Rechtsverteidiger von Racing Straßburg soll das Interesse des FCA geweckt haben, wie die französische Internetseite Foot Mercato vermeldet. Der 28-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2021 in Straßburg. Für eine Ablösesumme zwischen drei und fünf Millionen Euro sei der französische Erstligist gesprächsbereit.

40 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Maja Hitij/Getty Images Europe/Pool/dpa

Allerdings soll auch Olympique Marseille an einer Verpflichtung interessiert sein, was Lala bevorzuge. Auf der Rechtsverteidigerposition hat der FCA tatsächlich Bedarf, da nach dem Weggang von Stephan Lichtsteiner nur noch Raphael Framberger dort zur Verfügung steht. Allerdings könnte auch Neuzugang Daniel Caligiuri auf dieser Position eingesetzt werden.

