10:23 Uhr

Sergio Cordova verlängert beim FCA und wird nach Bielefeld verliehen

Noch ein Abgang beim FC Augsburg: Der Venezolaner Sergio Cordova wechselt auf Leihbasis zu Aufsteiger Armina Bielefeld. Ein weiterer Abgang steht bevor.

Der FC Augsburg verkleinert seinen Kader weiter: Wie der Bundesligist mitteilte, wird Stürmer Sergio Córdova an Erstligaaufsteiger Arminia Bielefeld verliehen. Zuvor hatte der 23-Jährige seinen Vertrag in Augsburg bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Sergio Córdova, der seit 2017 für Augsburg spielt und in dieser Zeit 62 Bundesligaspiele (7 Tore) bestritt, wird in der Pressemitteilung des Clubs wie folgt zitiert: "Ich fühle mich in Augsburg sehr wohl, benötige für meine weitere Entwicklung aber Spielpraxis." Er sei "sehr glücklich über die langfristige Bindung an den Verein und den Verantwortlichen dankbar, dass ich durch meine Leihe nach Bielefeld die Möglichkeit bekomme, weiterhin in der Bundesliga zu spielen, um möglichst viel auf dem Platz stehen zu können."

35 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Maja Hitij/Getty Images Europe/Pool/dpa

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, sagte dazu: "Wir haben gemeinsam mit Sergio eine Lösung gesucht, mit der wir ihn langfristig an uns binden, ihm aber gleichzeitig die Chance auf regelmäßige Spielpraxis auf Top-Niveau geben können." Mit der Vertragsverlängerung und der gleichzeitigen Ausleihe nach Bielefeld habe der FCA einen sehr guten Weg gefunden.

Kevin Danso wird den FC Augsburg ebenfalls noch verlassen

Neben Sergio Córdova hatte der FCA zuletzt Maurice Malone an Drittligist SV Wehen Wiesbaden verliehen. Damit hat der FC Augsburg in der kommenden Saison 35 Profis unter Vertrag. Der nächste Abgang dürfte Kevin Danso sein: Der Österreicher steht vor einer Ausleihe zum Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen