Shawn Parker verlässt den FC Augsburg FC Augsburg

Beim FC Augsburg ist der 25-Jährige nie glücklich geworden, nun hat Shawn Parker einen neuen Verein gefunden. Im Gespräch ist ein Zweitligist.

Vor vier Jahren wechselte Shawn Parker zum FC Augsburg , glücklich geworden ist er beim Fußball-Bundesligisten allerdings nie so recht. Nur ganz selten kam er zum Einsatz. Nun versucht er sein Glück bei einem anderen Verein. Am Mittwoch fehlte der Offensivspieler im Mannschaftstraining des FCA, stattdessen befand er sich auf dem Weg zu seinem neuen Arbeitgeber. Augsburgs Trainer Manuel Baum bestätigte, ein Wechsel stünde unmittelbar bevor. Lediglich die finale Unterschrift müsste der Angreifer noch leisten. Parker hat sich in Augsburg bereits von seinen Mitspielern verabschiedet.

Wohin der Angreifer wechselt, dazu wollte sich der FCA nicht näher äußern, wahrscheinlich wird der Transfer allerdings im Laufe des Tages noch als perfekt vermeldet. Parker besaß beim FC Augsburg einen Vertrag bis Sommer nächsten Jahres. Der Profi soll nicht verliehen werden, Baum erklärte, er werde verkauft. Nach Informationen unserer Redaktion könnte Parkers künftiger Verein Zweitligist Greuther Fürth sein.

Wiederholt von schweren Verletzungen betroffen

Mit Anfang 20 hatte die Karriere Parkers Fahrt aufgenommen, in Mainz wurde er zum Profi ausgebildet, dort debütierte er in der Bundesliga. Vor vier Jahren wechselte er für rund 1,6 Millionen Euro von Mainz nach Augsburg. Anschließend musste Parker oft zusehen, wie Mitspieler auf dem Trainingsplatz feixten, während er sich wiederholt von einer schweren Verletzung erholte, unter anderem einem Kreuzbandriss und eine Meniskusverletzung. Seine Bundesligabilanz in Augsburg ist entsprechend überschaubar, lediglich elf Mal kam er seitdem für den FCA in der ersten Liga zum Einsatz.

Shawn Parker: In der vergangenen Spielzeit stand er erst im Augsburger Kader, nachdem etliche Spieler ausgefallen waren. Bild: Ulrich Wagner (Archiv)

Auch als er in der Saison 2016/17 an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen war, fand Parker wegen Verletzungen kaum Berücksichtigung. In der vergangenen Spielzeit stand er erst im Augsburger Kader, nachdem etliche Spieler ausgefallen waren. Er kam Ende Februar und Anfang März gegen Dortmund und Hoffenheim zu Kurzeinsätzen.

FC Augsburg plante ohne Shawn Parker

Parker blieb in der jetzigen Sommervorbereitung von Verletzungen verschont, im letzten Testspiel gegen Athletic Bilbao (0:1) wurde er in der 83. Minute eingewechselt. Aussichten auf einen Platz im künftigen Kader hatte Parker allerdings keine, Trainer Baum und Sportgeschäftsführer Stefan Reuter planten nicht mehr mit ihm. Nun versucht Parker wohl in der zweiten Liga, seine Karriere nochmals in Schwung zu bringen. Schließlich ist er erst 25 Jahre alt. (ötz, joga)

