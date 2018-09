vor 31 Min.

So blickt Trainer Baum auf das Mainz-Spiel FC Augsburg

Vier Punkte aus den ersten beiden Bundesliga-Begegnungen lassen Trainer und Spieler optimistisch auf die Partie in Mainz blicken.

Von Johannes Graf

Wenn der FC Augsburg in eine Erstligasaison startete, musste er meist mit Enttäuschungen fertig werden. Niederlagen schlugen aufs Gemüt, zu einem frühen Zeitpunkt der Saison stand der Fußball-Bundesligist unter Druck. Diesmal nicht. Als sich Manuel Baum am Donnerstag den Fragen der Medienvertreter stellt, zeigt er sich bestens gelaunt. Vier Punkte aus den ersten beiden Ligaspielen haben die Laune des Augsburger Trainers anheben lassen. "Wir sind sehr zufrieden und gehen mit Selbstvertrauen in das Spiel gegen Mainz", bestätigt Baum. Am Samstag tritt der Fußball-Bundesligist beim FSV Mainz 05 an (15.30 Uhr). Bei einem weiteren Erfolg würde sich der FCA fürs Erste im oberen Tabellendrittel festsetzen. Dieser Umstand allein dürfte dem FCA als Motivation dienen.

Baum warnt jedoch eindringlich davor, in diesen vier Zählern einen Anlass für Lässigkeiten zu sehen. Gegen Mainz müsse man "extrem wach und fokussiert sein", betont Baum und fügt hinzu: "Das Anspruchsdenken ist, dass uns die vier Punkte egal sind. Wir müssen gierig bleiben, damit wir nicht den einen oder anderen Prozentpunkt nachlassen."

Baum hat sich einmal mehr intensiv mit dem Gegner beschäftigt, strategische Einzelheiten gibt er nicht preis, auch nicht, mit welchen Pfeilen er dem Gegner wehtun möchte. "Wir müssen immer schauen, was passt aus unserem Köcher dazu", sagt Baum.

Jensen erholt sich von Bänderverletzung

Regelrecht entspannt geht der 39-Jährige mit dem Umstand um, dass die Vorbereitung auf die Partie bei den Rheinhessen von personellen Engpässen begleitet wurde. Seine Spieler wüssten schließlich, worauf sie sich einstellen müssten. "Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen und konnten inhaltlich in den vergangenen Monaten viel vorbereiten", begründet Baum. An der grundsätzlichen Ausrichtung, basierend auf Balleroberung und Umschaltspiel, wird er festhalten. Und auch der Kader wird sich gegenüber dem jüngsten Spiel gegen Mönchengladbach nicht gravierend verändern, sagt Baum.

Bezüglich Finnbogason hielt sich Baum in den vergangenen Tagen mit Prognosen zurück. Bild: Stefan Puchner, dpa (Archiv)

Personell konnte Baum in der vergangenen Woche nicht aus dem Vollen schöpfen. Einerseits musste der FCA in der Länderspielpause Nationalspieler abstellen, andererseits fehlten Akteure verletzt. Bei ihren Nationalmannschaften weilten Michael Gregoritsch, Martin Hinteregger (beide Österreich), Kevin Danso (U21 Österreich), Dong-Won Ji (Südkorea), Sergio Cordóva (Venezuela) und Marco Richter (U21 Deutschland). Nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnten zudem Fredrik Jensen und Julian Schieber. Jensen erholt sich von einer Bänderverletzung am Sprunggelenk, Schieber von einer Knieverletzung. Weiter vorangeschritten ist hingegen die Genesung von Alfred Finnbogason, Raphael Framberger und Kilian Jakob. Für die Begegnung mit Mainz stellen die drei Profis keine Option dar.

Bezüglich Finnbogason hielt sich Baum in den vergangenen Tagen mit Prognosen zurück, nun jedoch wagt er sich an eine heran: Bis Ende September soll der Isländer ins Mannschaftstraining einsteigen, ab Oktober könnte er für den Spieltagskader in Betracht kommen. Für den Kader bereit stehen Caiuby und Jan Morávek, die in den geheimen Einheiten vor dem Mainz-Spiel das Mannschaftstraining mitmachten.

