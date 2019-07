So könnte der FC Augsburg in der neuen Saison spielen

Plus Sieben Neuzugänge hat der FC Augsburg bislang vermeldet. Mindestens ein weiterer soll noch kommen. Wie das Team künftig auflaufen könnte.

Der FC Augsburg befindet sich in einer der größten Umbruchphasen seiner Bundesligageschichte: Sieben Neuzugänge hat der Klub bislang vermeldet. Trainer Martin Schmidt hat damit die Qual der Wahl: Der Kader des FCA umfasst 35 Spieler - damit hat der Klub zusammen mit Borussia Dortmund und Union Berlin den größten Kader der Bundesliga.

Wenn es nach dem Willen der sportlichen Leitung der Augsburger geht, soll damit aber nicht genug sein: Auf der To-Do-Liste steht ganz oben noch die Verpflichtung eines Torwarts mit Nummer-1-Potential, außerdem soll ein Rechtsverteidiger geholt werden. Vor allem die Position des Schlussmanns genießt höchste Prorität. Die ersten Testspiele stimmen zuversichtlich: Weder beim 6:0-Aufaktsieg gegen den FC Gundelfingen noch beim Turniersieg beim "Schauinsland Reisen Cup" kassierte der FCA ein Gegentor.

Wie der FC Augsburg in der kommenden Saison auflaufen könnte - eine Bestandsaufnahme.

Taktik

Martin Schmidt gilt als Verfechter des 4-1-4-1-Systems, das je nach Ausrichtung während der Partie auch zu einem 4-3-3 werden kann. Die Idee, die dahinter steckt, ist in beiden Fällen dieselbe: Pressing, Umschaltspiel, Kontern. Der Schlüssel dazu sind die schnellen Außenbahnspieler - oder auch "Rennmaschinen", wie Schmidt das selbst nennt. Dementsprechend holte der FCA in diesem Sommer zwei Sprinter, die wie gemacht für das System des Schweizers scheinen: Noah Sarenren Bazee von Hannover 96 und Ruben Vargas vom FC Luzern.

Beides sind erklärte Wunsch-Spieler ihres neuen Trainers: Sarenren Bazee adelte er als den "Dembélé Deutschlands" , während er bei Vargas betonte, diesen schon bei seinem Amtsantritt in Augsburg im Auge gehabt zu haben. Bei beiden muss Schmidt aber Geduld haben: Der 20-jährige Vargas muss sich - trotz guter Eindrücke in den Testspielen - erst noch an die Bundesliga gewöhnen, während Sarenren Bazee sich noch von seinem Syndesmosebandriss erholt, den er im Februar erlitten hat. Zu mehr als zu Lauftraining reicht es bislang noch nicht.

Tor

Der FCA sucht nach einer neuen Nummer 1. Als fast sicher gilt es, dass nach Marwin Hitz (jetzt Borussia Dortmund) und Gregor Kobel (jetzt VfB Stuttgart) erneut ein Schweizer im Tor des FC Augsburg stehen wird. Die Frage ist nur, ob es sich dabei um Yvon Mvogo von RB Leipzig oder um Jonas Omlin (FC Basel) handelt. Der Kostenfaktor spricht dabei klar für die bisherige Leipziger Nummer zwei Mvogo, für den wohl eine Ablöse im mittleren einstelligen Millionenbereich fällig wäre. Omlin hingegen ist Stammkeeper beim FC Basel, gehörte in der vergangenen Saison zu den besten Keepern der Schweizer Liga und würde um die zehn Millionen Euro kosten. Denn Basel hat eigentlich nicht vor, seine Nummer 1 abzugeben.

Mit dieser Aufstellung könnte der FC Augsburg in der kommenden Saison spielen. Bild: AZ Grafik

Abwehr

Hier könnte sich noch am meisten von allen Mannschaftsteilen tun. Auf der linken Seite hat der FCA mit dem Brasilianer Iago (22 Jahre, Internacional Porto Alegre) und dem Dänen Mads Pedersen (22, FC Nordsjælland) zwei Linksverteidiger verpflichtet. Vor allem der Brasilianer Iago, Juniorennationalspieler seines Landes und mit einer Ablöse von 6,5 Millionen Euro der der zweitteuerste FCA-Spieler aller Zeiten (nur Hinteregger war 2016 mit neun Millionen Euro teurer) ist sicherlich nicht als Back-up für die Bank eingekauft worden.

Bedeutet: Philipp Max, der in der Sommerpause aktiv einen Wechsel forcierte , darf bei einem entsprechenden Angebot von knapp 20 Millionen Euro gehen. Das Problem: Innerhalb der Bundesliga scheint derzeit keine Planstelle bei einem Top-Klub frei zu sein. Allerdings gibt es im Ausland, zum Beispiel in England, immer einen Markt für offensivstarke Linksverteidiger.

Philipp Max streckt sich - noch - für den FC Augsburg. Bild: Ulrich Wagner

In der Zentrale ist der Niederländer Jeffrey Gouweleeuw gesetzt - vorausgesetzt, er ist fit. In der Vorbereitung musste der 28-Jährige zeitweise aussetzen, auch in der vergangenen Rückrunde fiel der Innenverteidiger lange aus. Ihm zur Seite steht mit Marek Suchy ein neuer Kollege, der normalerweise die zweite Position in der Innenverteidigung besetzen wird. Dass der Rechtsfuß Suchy auch halblinks in der Viererkette spielen kann, sei kein Problem, so Reuter. Suchy ist nicht nur deshalb so wichtig, weil der 31-Jährige die sportliche Klasse mit 102 Europacupspielen mitbringt. Er hat auch das Zeug zur Führungsfigur. FCA-Manager Stefan Reuter betonte bei dessen Verpflichtung, dass der tschechische Nationalspieler "als Typ eine richtige Persönlichkeit" ist. Sowohl bei seinem bisherigen Verein FC Basel als auch in der Nationalmannschaft trug Suchy zuletzt die Kapitänsbinde.

Kommt ablösefrei vom Schweizer Topclub FC Basel nach Augsburg: Marek Suchy. Foto (Archiv): Georgios Kefalas/EPA Bild: Georgios Kefalas (dpa)

Dass die Mentalität in der Mannschaft, die in der vergangenen Saison stellenweise deutlich unter ihren Möglichkeiten blieb, verbessert werden muss, war intern eine wichtige Zielvorgabe. FCA-Präsident Klaus Hofmann hatte das zuletzt im Interview mit unserer Redaktion betont: In der Führungsebene des Klubs habe man sich über die Auftritte geärgert, in denen man den Kampfgeist vermissen habe - zum Beispiel beim 1:8 in Wolfsburg, dem 1:5 in Freiburg oder dem 0:4 in Bremen. "Da hatte es der Gegner nicht besonders schwer gegen uns zu gewinnen. Diese Niederlagen haben sich schlimmer angefühlt als früher. Es war nicht immer FC Augsburg drin, wo FCA draufstand." Suchy ist einer derjenigen, die dabei helfen sollen, dieses Manko zu beheben.

Bleibt Martin Hinteregger tatsächlich, hat Schmidt sogar drei Top-Kräfte für die beiden Positionen. Kevin Danso bleibt - wenn alle fit sind - erstmal die Rolle des Bankdrückers. Bei Bedarf kann auch Rani Khedira vom Mittelfeld in die Verteidigung rücken. Dahinter wartet das Talent Jozo Stanic.

Die Position des rechten Verteidigers ist neben der des Torwarts die zweite Baustelle des FCA. Raphael Framberger, der sonst eine Stammkraft sein könnte, erholt sich von den Folgen eines im Januar erlittenen Kreuzbandrisses. Somit bleiben nur noch Georg Teigl und der 18-jährige Simon Asta übrig. Nach derzeitigem Stand könnte Teigl zu einem Gewinner dieser Konstellation werden. Beim Sieg gegen Gundelfingen zeigte der schnelle Österreicher, der in seinen zweieinhalb Jahren in Augsburg nie dauerhaft über die Rolle eines Auswechselspielers hinaus, eine starke Leistung. Alternativ kann auch Marek Suchy auf rechts verteidigen, wie beim Sieg im Heimstetter Mini-Turnier.

Mittelfeld

Mit dem Ecuadorianer Carlos Gruezo, laut Martin Schmidt ein Typ wie der Chilene Arturo Vidal, hat der FC Augsburg den Konkurrenzkampf im defensiven Mittelfeld enorm erhöht. Der 24-Jährige soll mittel- bis langfristig Daniel Baier ersetzen. Der 35-jährige Kapitän ist beim FCA nicht aus der Mannschaft zu denken. Ob es für ihn als Spieler über sein Vertragsende im Sommer 2020 hinaus weiter geht, ist bislang unklar. Fest steht: Sollte Baier in dieser Spielzeit Pausen benötigen, steht mit Gruezo nun eine Alternative auf der Position vor der Abwehr bereit.

Rani Khedira und Michael Gregoritsch (der gerne zu Werder Bremen wechseln möchte, dessen Transfer aber an der Finanzkraft der Bremer scheitert ) scheinen ihre Stammplätze in der Zentrale sicher zu haben. Mit dem Abgang von Ja-Cheol Koo ist ein Konkurrent weg. Jan Moravek und Felix Götze stehen - sofern sie fit sind - als Alternativen bereit.

Eine "Rennmaschine" für die Außenbahn: Ruben Vargas. Bild: Ulrich Wagner

Die Optionen auf den Außenbahnen sind für Martin Schmidt sprunghaft gestiegen. Marco Richter hat nach seinen starken Auftritten bei der U21-EM zusätzliches Selbstvertrauen getankt. Der 21-Jährige scheint unter Schmidt den nächsten Entwicklungsschritt genommen zu haben und machte bereits in den fünf Spielen seit der Amtsübernahme des Schweizers auf sich aufmerksam. Der Konkurrenzdruck ist groß: André Hahn, Ruben Vargas und - sobald er fit ist - Noah Sarenren Bazee liefern sich mit Richter ein Rennen um die zwei freien Plätze. Nach derzeitigem Stand dürften Richter und der kopfballstarke Hahn zumindest zu Saisonbeginn die Nase vorne haben.

Sturm

Eigentlich wäre hier der Isländer Alfred Finnbogason gesetzt - wenn er nicht ständig verletzt wäre. In der vergangenen Spielzeit kommt der Angreifer auf gerade mal 18 Bundesligaspiele, in denen er 10 Tore erzielte (vier davon durch Elfmeter). Während in der vergangenen Saison wegen der langfristigen Verletzungen von Julian Schieber und der Formschwäche von Sergio Cordova kein adäquater Ersatz bereit stand, war das Fehlen des 30-Jährigen für den FCA besonders bitter.

Durch die Verpflichtung von Florian Niederlechner vom SC Freiburg steht ein Spieler bereit, mit dem Finnbogason nun erstmals wieder seit dem Abgang von Raul Bobadilla im Sommer 2017 einen Konkurrenten hat. Vor allem zu Saisonbeginn dürfte Niederlechner seinen Stammplatz sicher haben. Finnbogason ist nach seiner Sehnen-OP im April noch nicht wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.