So richtig zufrieden kann und darf beim FC Augsburg keiner sein

Der FCA hat es geschafft und spielt auch im nächsten Jahr in der Bundesliga. Zum zehnten Mal in Folge. Doch es wäre mehr drin gewesen. So richtig zufrieden kann keiner sein.

Der FC Augsburg hat es wieder einmal geschafft. Er gehört auch in der kommenden Saison dem auserwählten Kreis der 18 Bundesligisten an. Zum zehnten Mal in Folge. Ein grandioses Jubiläum, zumal der FCA noch nie abgestiegen ist. Dies gelang bisher nur dem FC Bayern München, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, TSG 1899 Hoffenheim, RB Leipzig und Union Berlin.

Platz 15 ist das Minimalziel, dass der FCA ausgegeben hat. Und das ist durchaus realistisch. Warum? Die Antworten liefert ein Blick auf die Finanzkennzahlen, die die Deutsche Fußball-Liga jetzt für die Saison 18/19 veröffentlicht hat. Und die haben durchaus Aussagekraft, weil sie die Kräfteverhältnisse durchaus realistisch widerspiegeln. So lag der FCA dort mit einem Personalaufwand (für Spieler, Trainer, Funktionsteam, Angestellte der Geschäftsstelle etc.) von rund 38 Millionen Euro auf Platz 15 der 18 aktuellen Bundesligisten. Nur die drei Aufsteiger gaben weniger Geld aus. Bremen zum Beispiel zahlte fast 72 Millionen Euro an sein Personal. Und Bremen muss in dieser Saison in die Relegation.

Beim FCA wäre mehr drin gewesen

Und trotzdem ist mit dieser Saison keiner so recht zufrieden. Denn es bleibt das Gefühl, da wäre mehr drin gewesen. Platz elf oder zwölf hätten einige Millionen Euro mehr Fernsehgeld bedeutet.

Dabei hatte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter vor der Saison mit dem fast neuen Trainer Martin Schmidt und einem Dutzend Neuzugängen einen Umbruch zum Besseren einleiten wollen. Doch die Spielzeit fühlte sich an wie eine Achterbahn. Da konnte es einem beim Auf und Ab fast schwindelig werden. Der FCA spielte 2:2 gegen die Bayern, holte fünf Siege aus sechs Spielen kurz vor Weihnachten, verlor aber auch 1:5 in Gladbach, ging 0:5 in Frankfurt unter oder verspielte beim 3:5 zu Hause gegen Dortmund eine 3:1-Führung.

Anfang März war dann Schluss für den Trainer. Die FCA-Führung hatte genug vom gnadenlosen Umschaltspiel des Schweizers mit wenig Ballbesitz und katastrophalen Passquoten. Heiko Herrlich sollte es richten. Dann kam Corona und bevor der erste Ball rollte, die Zahnpasta-Affäre von Herrlich. Am Ende hat der ehemalige Nationalspieler seinen Auftrag erfüllt. Er hat die Mannschaft zum Klassenerhalt geführt, sie defensiv ein bisschen stabiler und passsicherer gemacht. Doch so richtig zufrieden kann man nicht sein. Neun Punkte aus acht Spielen ist jetzt auch nicht die Überbilanz.

Wie schneiden die Neuzugänge ab?

Und wie sieht es bei der Beurteilung der Neuzugänge aus? Bei Florian Niederlechner, Ruben Vargas und Felix Uudokhai hatte Stefan Reuter ein extrem gutes Näschen. Torhüter Tomas Koubek, mit 7,5 Millionen Euro Ablöse einer der teuersten Torhüter, der jemals in die Bundesliga geholt wurde, kann man getrost als Fehleinkauf titulieren, auch ein Stephan Lichsteiner, ein Tin Jedvaj oder ein Marek Suchy brachten den FCA nicht recht weiter. Überhaupt muss man feststellen: Die Spieler haben oft ihr durchaus vorhandenes Potenzial nicht abgerufen. Da sollten sie sich auch hinterfragen.

All das zusammen hat dazu geführt, dass der FCA zuletzt in seiner Entwicklung stagnierte und das kann in der Bundesliga schnell zum Abstieg führen. Keiner ist damit so recht zufrieden.

So ist die sportliche Führung gefordert, den großen Kader zu verkleinern und sinnvoll zu verstärken. Aber was auffällt: Seit Stephan Schwarz im April 2019 zusammen mit Jens Lehmann und Manuel Baum den FCA verlassen musste, ist die Trefferquote nicht mehr ganz so gut.

Was passiert im Augsburger Tor?

Stephan Lichtsteiner (Vertrag läuft aus) und Tin Jedvaj (Leihende, zurück nach Leverkusen) gehen, es deutet vieles daraufhin, dass auch Koubek keine Zukunft beim FCA hat. Doch damit wird es in Sachen Abgängen wohl nicht getan sein. Auf der anderen Seite ist Reuter ist auf der Suche nach Typen, gerade im Mittelfeld, die auch auf dem Spielfeld dagegen halten. Mit Tobias Strobl (Gladbach) und Daniel Caliguiri (Schalke) scheint er die schon gefunden zu haben. Beide sind zudem ablösefrei.

Das trifft auch auf Rafal Gikiewicz zu. Der Torhüter kommt von Union Berlin. Ein Transfer, der sehr viel Sprengstoff in sich birgt. Andreas Luthe hat wohl besser gespielt, als es ihm die FCA-Verantwortlichen zugetraut haben, er hat sehr viel Rückhalt in der Mannschaft. Allerdings ist er auch immer wieder angeschlagen. Rafal Gikiewicz ist gekommen, um die Nummer eins zu werden. Man kann nur hoffen, dass Stefan Reuter bei seinen Transferaktivitäten ein glückliches Händchen beweist. Damit die Jubiläumssaison eine wird, mit der alle zufrieden sein können.

