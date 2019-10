14:06 Uhr

So sehen FCA-Fans das Testspiel gegen Lustenau im Live-Stream

FCA-Trainer Martin Schmidt tritt am Freitag gegen Austria Lustenau an. Der FCA überträgt das Spiel im Live-Stream.

Am Freitag testet der FC Augsburg beim österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau. Alles zum Spiel und wie es im Live-Stream zu sehen ist, gibt es hier.

Wie präsentiert sich der FC Augsburg nach der blamablen Niederlage in Mönchengladbach? Das können FCA-Fans am Freitagabend, 11. Oktober, verfolgen: Ab 19 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt beim österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau zu einem Testspiel an. Die gute Nachricht für alle Fans, die nicht die Gelegenheit haben, die zweistündige Fahrt an den Bodensee zu unternehmen: Der FCA überträgt das Spiel live und kostenlos im Live-Stream.

Aus rein sportlicher Sicht dürfte der Vergleich mit einem Bundesliga-Spiel gegen Gladbach zwar etwas hinken, wichtig wird für die Fans aber dennoch sein, mit welchem Elan der FC Augsburg an diese Aufgabe herangeht. Dabei ist das Spiel gegen die Österreicher eine besondere Partie für die Anhänger beider Klubs, denn seit einiger Zeit besteht zwischen der Austria und dem FC Augsburg eine Fanfreundschaft.

Die Fans beider Klubs organisieren ein Rahmenprogramm

Wie der FC Augsburg mitteilt, organisieren die Nordtribüne Lustenau und die Ulrich-Biesinger-Tribüne Augsburg rund um das Testspiel gemeinsam ein Rahmenprogramm für Fans beider Vereine. Neben einem Fanmarsch zum Stadion gibt es nach dem Spiel eine Trikotversteigerung, ab 22 Uhr spielt eine Live-Band.

Wer kurzfristig zur Begegnung fahren will, kann sich Tickets an der Tageskasse holen: Ein Sitzplatz kostet 12, ein Stehplatz 10 Euro. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren erhalten eine Ermäßigung, alle Zuschauer bis 15 Jahren haben freien Eintritt. Die Fahnfahrt-Supporters organisieren einen Sonderbus zu dem Spiel, alle Infos dazu gibt es unter fanfahrt.de.

Die Startelf des FC Augsburg dürfte einigermaßen gewöhnungsbedürftig sein, denn insgesamt fehlen dem FC Augsburg acht Nationalspieler, die mit ihren jeweiligen Auswahlmannschaften im Einsatz sind. Unter anderem sind Alfred Finnbogason für Island und Ruben Vargas für die U21 der Schweiz abgestellt worden.

Der FCA überträgt das Spiel gegen Lustenau im Live-Stream

Wer sich das Spiel ansehen möchte, wird auf der Seite des FC Augsburg fündig. Wahlweise wird das Spiel auf der Facebook-Seite des Klubs oder auf dem Youtube-Kanal des FC Augsburg übertragen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, der Live-Stream ist kostenlos. (AZ)

Themen folgen