12:13 Uhr

So sehen Sie das Spiel FCA gegen Würzburg im Live-Stream

Der FC Augsburg bestreitet heute ein Testspiel gegen die Würzburger Kickers. So sehen Sie die Partie live im Stream.

Für den FC Augsburg sind das zwei Partien der Gegensätze. Am Freitagabend traf die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich in der Fußball-Bundesliga auf RB Leipzig (1:2), am Montag spielt sie gegen die Würzburger Kickers in einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Franken stehen derzeit auf dem letzten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga.

FC Augsburg gegen Würzburg im Live-Stream auf FCA TV

Der FC Augsburg wird die Begegnung auf einem seiner Trainingsplätze austragen. Das war bereits in früheren Testspielen gegen den Karlsruher SC und den SSV Jahn Regensburg der Fall. Wer sich das Spiel ansehen will, benötigt einen Zugang für den Bezahlsender des Fußball-Bundesligisten. Der FCA überträgt den Test auf seinem Vereinssender FCA TV. Anpfiff ist um 14 Uhr.

27 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Bild: FC Augsburg

FCA-Trainer Heiko Herrlich wird seine Stammelf wohl schonen

Nach der Niederlage gegen Leipzig fuhr der FCA-Tross noch in der Nacht zurück nach Augsburg. Für die Hinreise hatten die Augsburger ein Flugzeug benutzt. FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter hatte einen Grund für das Testspiel genannt. Vor allem für Spieler, die länger nicht zum Einsatz gekommen sind, sei die Partie gegen Kickers Würzburg wichtig. So dürften unter anderem Michael Gregoritsch, Raphael Framberger oder Rani Khedira zum Einsatz kommen, die in den vergangenen Wochen selten oder als Einwechselspieler zum Zug kamen.

Würzburger Kickers in der 2. Bundesliga Letzter

Sechs Punkte beträgt der Rückstand des Aufsteigers aus Würzburg auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg. Die Franken haben bislang eine turbulente Spielzeit hinter sich, unter anderem haben sie den Trainer gewechselt. Der ehemalige Löwen-Profi Bernhard Trares hat inzwischen das Sagen, eine Verbesserung hat sich aber nicht wirklich eingestellt.

Torwart Fabian Giefer ist im Sommer vom FC Augsburg zu den Würzburger Kickers gewechselt. Bild: Ulrich Wagner

Im Sommer war der ehemalige FCA-Torwart Fabian Giefer ablösefrei zu den Kickers gewechselt. Er stand lange Zeit als Stammkraft zwischen den Pfosten, aktuell ist er aber nur mehr Ersatzspieler. Am Wochenende unterlagen die Würzburger Holstein Kiel mit 0:1. (joga)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen