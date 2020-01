vor 42 Min.

So sehen Sie heute das FCA-Testspiel gegen Hibernians live im Stream

FCA-Trainer Martin Schmidt hat seine Spieler im Trainingslager auf Malta ins Schwitzen gebracht. Ergebnisse kann das Team nun in zwei Testspielen zeigen.

Der FC Augsburg tritt am Donnerstag und Freitag zu Testspielen gegen Hibernians FC und Cercle Brügge an. Die Partien sind kostenlos im Live-Stream zu sehen.

Der FC Augsburg bereitet sich im Trainingslager auf Malta auf den Bundesliga-Rückrundenstart am 18. Januar zu Hause gegen Borussia Dortmund vor. Dabei stehen auch zwei Testspiele auf dem Programm. Am heutigen Donnerstag trifft der FCA auf den maltesischen Klub Hibernians FC (15 Uhr), am Freitag geht es gegen den belgischen Erstligisten Cercle Brügge (15 Uhr). Beide Partien werden im maltesischen Ta’ Qali-Nationalstadion (Kapazität: 17.797 Zuschauer) ausgetragen.

FC Augsburg gegen Hibernians FC heute live im Stream

Auch FCA-Fans, die nicht mit ins Trainingslager nach Malta gereist sind, haben die Möglichkeit die Partie live zu verfolgen - und zwar ganz bequem von der Couch aus. Möglich macht das die Social-Media-Abteilung des FC Augsburg.

Im Fan-TV des Klubs werden die Testspiele gegen Hibernians FC und Cercle Brügge live und kostenlos übertragen. FCA-Fans können die Spiele wahlweise auf dem Facebook-Kanal des FC Augsburg oder auf der FCA-Youtube-Page verfolgen.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, zusätzliche Kosten fallen nicht an. Aus lizenzrechtlichen Gründen ist der Livestream ausschließlich in Deutschland abrufbar.

Der Hibernians FC liegt aktuell auf Rang vier der maltesischen Premier League und hat mit bereits sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Floriana kaum noch Chancen auf den Titel. Wertvollster Spieler in der No-Name-Truppe von Trainer Stefano Sanderra ist Jake Grech (22). Laut transfermarkt.de beträgt sein Marktwert aktuell 250.000 Euro.

Etwas prominenter besetzt ist Cercle Brügge. Zur Mannschaft um den deutschen Trainer Bernd Storck gehört unter anderem auch Kylian Hazard, Bruder von Superstar Eden Hazard (Real Madrid). In der belgischen Jupiler Pro League liegt das Team aktuell abgeschlagen auf dem letzten Platz der Tabelle.

Testspiele live: Diese FCA-Profis fehlen dem FCA gegen Hibernians FC und Cercle Brügge

In den Testpielen kann FCA-Trainer Martin Schmidt nicht komplett aus dem Vollen schöpfen. Zuletzt fehlten im Training die erkrankten Reece Oxford und Nachwuchsprofi Maurice Malone. Außerdem muss der FCA einen längeren Ausfall verkraften: Nachwuchsprofi Simon Asta erlitt in der ersten Trainingseinheit einen Kreuzbandriss im linken Knie.

Andere Spieler stehen hingegen demnächst wieder zur Verfügung. Felix Götze, Marek Suchy, Raphael Framberger und Alfred Finnbogason trainierten mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Ob sie in den Partien gegen Hibernians FC und Cercle Brügge zum Einsatz kommen, ist offen.

Ob Neuzugang Eduard Löwen, der am Dienstag ins Trainingslager nach Malta nachreiste, auf dem Platz stehen wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Der FCA hatte den Mittelfeldspieler kurzfristig bis zum Sommer 2021 von Hertha BSC ausgeliehen. Im Anschluss daran sicherten sich die Fuggerstädter eine Kaufoption. (AZ)

