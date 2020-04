vor 32 Min.

So unterstützt der FCA die Helfer der Region

Die Unterstützungsmaßnahmen des FC Augsburg laufen an: Riegele und der FCA spendieren allen Pflegern und Pflegekräften zwei Kästen Wasser, Spezi oder Bier.

Die ersten Unterstützungsmaßnahmen des FC Augsburg für Pflegekräfte sind angelaufen. Mitgeholfen hat auch der Torwart des FCA.

Von Robert Götz

Normalerweise versucht Andreas Luthe, die Kiste zu schützen. Diesmal aber griff der Keeper des FCA beherzt zu und schleppte Getränkekiste um Getränkekiste. Denn auch der Fußball-Bundesligist FC Augsburg hilft in der Corona-Krise in den kommenden Tagen und Wochen mit mehreren Spenden- und Unterstützungsaktionen, die unter dem Slogan #augsburghältzusammen2020 laufen. „Wir wollen damit ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts setzen“, erklärt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Start war am Mittwoch: Auf dem Parkplatz der WWK-Arena (Zufahrt über die Kurt-Bösch-Straße) begannen Helfer um 11 Uhr an Pflegekräfte von Krankenhäusern, Alten- und Behindertenheimen kostenlos bis zu zwei Getränkekisten – Wasser, Spezi oder Bier zu übergeben. Mit dabei war auch Andreas Luthe.

FC Augsburg unterstützt auch die Tafel

Der FCA hat mit seinen Partnern und seinen Fans aber noch weitere Aktionen geplant. So ist etwa eine Homepage für Spenden eingerichtet, die inhabergeführten Unternehmen in der Stadt helfen sollen, die Einnahmenverluste abzufedern. Zudem verkauft der FCA im Onlineshop ein besonderes T-Shirt mit dem Slogan und gibt die Erlöse an karitative Einrichtungen weiter.

Menschen, die etwa in Supermärkten oder Arztpraxen für die Versorgung der Gesellschaft arbeiten, schenkt der FCA Gutscheine.

Die Tafel Augsburg unterstützt der FCA mit Personal, Logistik und Lebensmittelspenden, damit sie vom 7. April an wieder bedürftigen Familien helfen kann. Dies alles läuft unter dem Motto: #augsburghältzusammen2020

