Sonne, Frisuren, Hochzeit: Das machen die FCA-Stars im Urlaub

Ende Juni starten die FCA-Profis in die Vorbereitung auf die neue Saison. Die Zeit bis dahin nutzen sie auf höchst unterschiedliche Weise.

Noch bis zum 28. Juni können die Profis des FC Augsburg ihren Urlaub genießen. An diesem Freitag steht der Trainingsstart des Klubs mit medizinischen Tests an. Die erste Trainingseinheit auf dem Platz ist dann für Montag, 1. Juli, angesetzt.

Lediglich zwei Spieler mussten ihren Urlaub bislang aufschieben: Marco Richter und der Österreicher Kevin Danso sind bei der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino für ihre Länder im Einsatz - und das auch noch ziemlich erfolgreich. Während Danso beim Sieg gegen Serbien eine starke Leistung zeigte und Luka Jovic abmeldete, wurde Richter beim 3:1-Sieg gegen Dänemark per Doppelpack zum Spieler des Spiels.

Während die Fans mitfiebern, was sich bis zum Trainingsstart im FCA-Kader tut, genießen die Spieler des Bundesligisten ihre Freizeit - und nutzen die Auszeit für höchst unterschiedliche Dinge.

Jeffrey Gouweleeuw

Große Veränderungen gibt es bei dem Niederländer - allerdings ist damit nicht ein etwaiger Vereinswechsel gemeint, sondern der Beziehungsstatus des 27-Jährigen. Dieser hat sich am 19. Juni auf "verheiratet" geändert. Seine Freundin Edana Raquel posiert am Hochzeitstag auf Instagram:

Philipp Max

Stichwort Hochzeit - stimmt, da war doch was. Auch Philipp Max hat bekanntlich erst kürzlich "Ja" gesagt und seine Freundin Annabell in Augsburg standesamtlich geheiratet. Mittlerweile genießen die beiden aber ihre Flitterwochen. Nach einem kurzen Abstecher nach Dubai ging es auf die Insel Mauritius. Das Wetter scheint da ganz in Ordnung zu sein, wie ein Post von Philipp Max zeigt.

Gregor Kobel

Ob der Torwart beim FCA bleibt oder nicht, steht noch in den Sternen. Seine Vertragssituation besagt jedenfalls, dass er nach dem Ende der Leihfrist wieder zur TSG Hoffenheim zurück müsste. Der FCA würde den Schweizer gerne behalten, ist aber nicht der einzige Interessent. Angeblich mischen auch Red Bull Salzburg und der VfB Stuttgart im Poker um den Schlussmann mit. Kobel selbst tankt gerade ein bisschen Sonne mit Stefan Posch, Abwehrspieler der TSG Hoffenheim. Gut möglich, dass Kobel mit seinem "Bro" auch seine zukünftigen Vertragsoptionen bespricht.

Florian Niederlechner

Der Stürmer, den der FC Augsburg vom SC Freiburg verpflichtet hat, gönnt sich in Griechenland noch ein paar gute Kaffee-Einheiten, wie er via Instagram mitteilte. Der 28-Jährige sollte sich am besten auch gut erholen - auf ihn wird in der kommenden Saison viel Arbeit im FCA-Sturm zukommen.

Sergio Cordova

Der Venezolaner hat sich im Urlaub mal ruckzuck eine schicke Brille samt ebenso schicker neuer Frisur zugelegt - und hat sich völlig zu Recht als einziger in diesem Artikel zwei Bilder verdient. Wir beginnen mit der neuen Haarfarbe des 21-Jährigen. Achtung, hier sehen Sie nicht den Bruder von Mario Balotelli, sondern Sergio Cordova:

Dass in Venezuela oft die Sonne scheint, ist bekannt. Klarer Fall für eine Sonnenbrille. Nur Experten schützen ihre Augen aber so formvollendet mit einem Rundum-Modell wie Sergio Cordova. Bitteschön:

Alfred Finnbogason

Die Reisekoffer des Isländer sind seit Wochen im Dauereinsatz: Zuerst ging es nach Dubai, wo er ein Fitness-Programm absolvierte. Danach sah sich der 30-Jährige das Finale der Champions League an. Danach hat die Familie Finnbogason Station in Tremezzo am Comer See Station gemacht. Dort wurde zusammen mit einigen anderen isländischen Kickern gefeiert - unter anderem Gylfi Sigurðsson vom FC Everton (ehemals Hoffenheim) und Rúrik Gíslason (SV Sandhausen). Kann man aushalten.

Andreas Luthe

Der Torwart des FCA wurde zuletzt mit einem Wechsel in die USA in Verbindung gebracht. Daraus wurde zwar nichts, aber nun ging es in den freien Tagen in die Staaten. Nach einem Abstecher in das Napa Valley Weinanbaugebiet und zum Unternehmenssitz von Google in Mountain View ging es anschließend nach Mexiko. Dort wurde zuerst gegolft, bevor Käpitän Luthe mit einem Privatboot die Isla Contoy, eine kleine Insel vor der Küste Yucatáns im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo, ansteuerte. Sieht nach einer Runde Sache aus. (eisl)

