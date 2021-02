vor 17 Min.

Sprunggelenk-OP: Iago fehlt dem FCA mehrere Wochen

Der brasilianische Linksverteidiger plagt sich bereits seit Längerem mit Verletzungen herum. Nun wurde er am Sprunggelenk operiert.

Von Robert Götz

Die Verletzungssorgen des FC Augsburg sind vor dem Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim Spitzenteam RB Leipzig größer geworden. Wie der Verein am Dienstagnachmittag mitteilte, musste Linksverteidiger Iago am rechten Sprunggelenk operiert werden. Der Brasilianer fällt nun mehrere Wochen aus.

Beim Auswärtsspiel in Dortmund Ende Januar hatte der 23-Jährige in der 77. Minute ausgewechselt werden müssen. Die konservative Behandlung brachte keinen Erfolg, Iago musste auch das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg aus der Zuschauerrolle verfolgen und musste nun am Montag in der Hessingpark-Clinic operiert werden.

Mads Pedersen ist wie Iago Linksverteidiger. Bild: Ulrich Wagner

Mads Pedersen wird wohl für Iago in die Startelf des FCA rücken

Ihn wurde ein aktivierter freier Gelenkkörper im rechten Sprunggelenk entfernt. "Die Ärzte haben gesagt, dass die Operation gut verlaufen ist. Daher hoffe ich, dass meine anstehende Reha ebenfalls gut verläuft, damit ich der Mannschaft so schnell wie möglich wieder zur Verfügung stehen kann", wird Iago in einer Pressemitteilung zitiert.

Für FCA-Trainer Heiko Herrlich kommt dieser Ausfall zu einer Unzeit. Hatte Iago zuletzt die Lücke nach dem Abgang von Philipp Max zum PSV Eindhoven auf der linken Abwehrseite halbwegs geschlossen, muss Herrlich nun seinen brasilianischen Stammverteidiger weiter durch Mads Pedersen ersetzen. Der 24-jährige Däne hat aber in dieser Bundesliga-Saison noch nicht richtig als Iago-Ersatz überzeugt und weist erst fünf Einsätze vor.

