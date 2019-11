vor 37 Min.

Start missglückt? Dem FCA ging es zum Saisonbeginn schon schlechter!

Stimmung am Boden? Auch wenn die Punkte-Ausbeute für den FCA in dieser Bundesligaspielzeit bislang mager ausfällt, ist das nicht der schlechteste Saisonstart (im Bild: Marco Richter).

Die bisher sieben Punkte, die nach zehn Spieltagen für den FC Augsburg zu Buche stehen, sind kein Minusrekord für den Bundesligaverein.

Von Wolfgang Langner

Ist das die schlechteste Bundesliga-Saison aller Zeiten für den FCA, wenn man die Tabelle nach dem zehnten Spieltag betrachtet? Nun, Fakt ist, der Bundesligist FC Augsburg hat bisher nach dem 2:3 gegen Schalke erst sieben Punkte auf dem Konto. Die gleiche Anzahl konnte der FCA in der Saison 2012/13 am zehnten Spieltag verbuchen, als Markus Weinzierl Cheftrainer war. Es war damals eine denkwürdige Saison.

Mit neun Zählern lag Augsburg in der Winterpause gemeinsam mit der SpVgg Greuther Fürth auf Platz 17 und 18. Bis dato gab es keinen Verein in der Liga, der mit einer solch mickrigen Punktezahl noch den Klassenerhalt erreicht hat. Doch kurz vor der Winterpause verstärkte sich der FCA mit Stefan Reuter als sportlicher Geschäftsführer und der sorgte vor allem für Disziplin in der Mannschaft. Belohnt wurde dies mit einer sensationellen Aufholjagd und dem Klassenerhalt. In der ersten Spielzeit nach dem Aufstieg aus der zweiten Bundesliga war der FCA nur unwesentlich besser. Jos Luhukay und sein Team hatten gerade mal ein Pünktchen mehr.

Den schlechtesten Saisonstart hatte der FCA in der Spielzeit 2015/16

Aber um die Eingangsfrage zu beantworten: Den schlechtesten Bundesliga-Start aller Zeiten hatte der FCA in der Spielzeit 2015/16. Lediglich gegen Hannover 96 gelang ein Heimsieg in dieser Phase und zwei Unentschieden ergaben dann gerade mal fünf Punkte. Allerdings riss sich der FCA unter Trainer Markus Weinzierl noch zusammen und sammelte bis zum Winter insgesamt 19 Punkte. Damals hatte der FCA sogar nach zwölf Spielen erst sechs Punkte auf der Habenseite. Erst am 13. Spieltag platzte mit einem 4:0-Sieg in Hamburg dann der Knoten. Eher zäh lief es eigentlich für Augsburg am Anfang der Saison 2014/15, als das Team um Trainer Weinzierl am Ende sogar in den Europapokal stürmte. Bis zur Hälfte konnte der FCA dann noch beachtliche 27 Zähler einfahren (12 am 10. Spieltag), am Ende waren es schließlich 49.

Punktemäßig war das aber nicht die stärkste Spielzeit der Augsburger. Die hatte der FCA bereits vorher in der Saison 2013/14. Auch im zweiten Jahr von Markus Weinzierl ließ es der FCA gemächlich angehen und hatte gerade mal zehn Punkte am 10. Spieltag in der Tasche. Am Ende stand dann das bisherige Rekordergebnis – 52 Punkte. Also es ist noch lange nichts verloren. Immerhin sind noch 72 Punkte zu vergeben.

Bis zur Winterpause stehen dem FC Augsburg noch sieben Spiele bevor

Das sind die Spiele des FC Augsburg bis zur Winterpause:

9. November: SC Paderborn – FCA

– 24. November: FCA – Hertha BSC

– 30. November: 1. FC Köln – FCA

– 7. Dezember: FCA – FSV Mainz

– 13. Dezember: TSG Hoffenheim – FCA

– 17. Dezember: FCA – Fortuna Düsseldorf

– 21. Dezember: RB Leipzig – FCA

