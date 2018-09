vor 5 Min.

Startaufstellung zum FCA-Heimauftakt: Trifft Baier gegen Gladbach? FC Augsburg

Schafft der FCA nach dem Auftaktsieg auch drei Punkte im Heimauftakt? Mit dieser Aufstellung will Manuel Baum gegen Mönchengladbach punkten.

Nach der Sommerpause ist es endlich wieder so weit - am Samstagnachmittag spielt der FC Augsburg in der WWK-Arena gegen Borussia Mönchengladbach. Anders als in den vergangenen Jahren gelang der Mannschaft von Manuel Baum vor einer Woche erstmals ein Auftaktsieg. Nun sollen auch im eigenen Stadion drei Punkte her - Kapitän Daniel Baier rechnet sich Chancen aus, bezeichnet Gladbach als perfekten Gegner für den Heimauftakt.

Trifft Baier für den FCA gegen Borussia Mönchengladbach?

Geht es so weiter wie in den vergangenen zwei Spielen, dann ist nun Baier dran mit einem Tor. Schließlich war er im Vorfeld zusammen mit Trainer Manuel Baum bei der Pressekonferenz. Die beiden Spieler, die vor Pokalspiel und Bundesligaauftakt mit der Presse sprachen, trafen im darauffolgenden Spiel.

Unbedingt treffen will auch Michael Gregoritsch, Augsburgs erfolgreichster Torschütze. Der dürfte besonders heiß auf die Partie gegen Mönchengladbach sein - schließlich hätte er in dieser Bundesliga-Saison für den Verein spielen können, lehnte das Angebot aber zugunsten des FCA ab.

Einfach wird ein Sieg aber wahrscheinlich nicht, schließlich präsentierte sich Gladbach im Auftaktspiel gegen Leverkusen souverän, gewann verdient mit 2:0.

Der FCA-Talk vor Mönchengladbach: Kein Platz für Max? Video: Florian Eisele

Warum sich Kapitän Baier auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach freut, hat nicht nur sportliche Gründe. In der Pressekonferenz bezeichnete er die gegnerische Mannschaft als sympathisch und freute sich auf die Fans des Teams von Dieter Hecking.

Besser präsentieren als im Auftaktspiel sollte sich Philipp Max, der es diese Woche erneut nicht in den Kader der Nationalmannschaft geschafft hat - was auch an seinem Auftritt in Düsseldorf gelegen haben könnte. Baum sagte auf der Pressekonferenz vor der Partie des FC Augsburg gegen Mönchengladbach: „Philipp war für uns das dominante Thema. Klar ist man enttäuscht. Ich denke, dass er es verdient gehabt hätte. Aber jetzt kann man nicht mehr daran rütteln.“

Mit dieser Aufstellung spielt der FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach

So spielt der FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach:

Fabian Giefer (13), Jonathan Schmid (17), Jeffrey Gouweleeuw (6), Martin Hinteregger (36), Philipp Max (31), Rani Khedira (8), Daniel Baier (10), André Hahn (28), Ja-Cheol Koo (19, Marco Richter (23), Michael Gregoritsch (11)

Auf der Bank: Luthe (1), Götze (3), Cordova (21), Ji (22), Caiuby (30), Framberger (32), Danso (38)

