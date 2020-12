07:04 Uhr

Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr FCA-Spieler des Jahres?

Zum Ende des Jahres wollen wir es von Ihnen wissen: Wer war ihr persönlicher FCA-Spieler des Jahres? Stimmen Sie jetzt ab.

Nur wenige Jahre waren für den FC Augsburg so turbulent wie 2020: Nach dem Trainerwechsel von Martin Schmidt auf Heiko Herrlich brach die Corona-Pandemie aus, der Spielbetrieb musste monatelang ausgesetzt werden. Sportlich gab es Höhen und Tiefen - und wir wollen nun wissen, wer aus Sicht unserer Leser der FCA-Spieler des Jahres ist.

Zur Wahl stehen alle Profis, die mindestens fünf Pflichtspiele für den FC Augsburg im laufenden Kalenderjahr bestritten haben. Das bedeutet, dass auch einige Spieler zur Wahl stehen, die aktuell nicht mehr beim FC Augsburg unter Vertrag stehen, etwa der zu Union Berlin gewechselte Andreas Luthe, der bei der PSV Eindhoven zum Nationalspieler gereifte Philipp Max sowie Daniel Baier, der nach seiner Vertragsauflösung im Sommer 2020 seine Karriere beendet hat.

FCA-Spieler des Jahres: Hier geht es zur Abstimmung

Abstimmen ist dabei ganz einfach: Einfach auf die Bildergalerie klicken, den persönlichen Favoriten auswählen und auf "abstimmen" klicken.

Im vergangenen Jahr gewann übrigens Marco Richter das Voting: Über 2000 Teilnehmer hatten damals abgestimmt und das Eigengewächs, das in Friedberg (Kreis Aichach-Friedberg) geboren und in Ried aufgewachsen ist (24 Prozent), vor Neuzugang Florian Niederlechner (22 Prozent) und Urgestein Daniel Baier (19 Prozent) gewählt. Mit einem Doppelpack gegen Frankfurt (3:1) und Stuttgart (6:0) war er im Jahr 2019 maßgeblich am vorzeitigen Klassenerhalt beteiligt und machte dann auch bei der U21-Europameisterschaft auf sich aufmerksam.

Ist Vorjahressieger Marco Richter diesmal erneut vorne dabei?

Ob einer der drei Spieler auch im Jahr 2020 vorne steht, ist nicht unbedingt gesagt: Richter und Niederlechner konnten im abgelaufenen Jahr nicht mehr an ihre Form anknüpfen. Baier steht nach seinem Karriereaus nicht mehr beim FCA unter Vertrag. Als heiße Kandidaten gelten etwa Shootingstar Ruben Vargas, der neue Keeper Rafal Gikiewicz oder Daniel Caligiuri, der nach seinem Wechsel vom FC Schalke gleich zum Leistungsträger wurde. Am Ende liegt die Entscheidung aber bei unseren Lesern.

