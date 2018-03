vor 36 Min.

Stimmen zum 0:0 gegen Leverkusen: "Kämpferisch eine Topleistung" FC Augsburg

Der FC Augsburg nimmt aus Leverkusen einen Punkt mit. Zufriedene Gäste und enttäuschte Hausherren - die Stimmen zum Spiel.

Von Andrea Bogenreuther

FCA-Trainer Manuel Baum: "Wir sind glücklich, dass wir einen Punkt aus Leverkusen mit nach Augsburg nehmen dürfen. Wir haben im Vorfeld gewusst, was da für eine Qualität auf uns zukommt. Aber meine Mannschaft hat heute aufopferungsvoll gekämpft, hat richtig gut verteidigt und sich in jeden Zweikampf hineingeworfen. Leider kam, sobald wir die Balleroberungen hatten, nicht so viel dabei raus. Aber kämpferisch war das eine Topleistung."

FCA-Abwehrspieler Jeffrey Gouweleeuw (nach achtwöchiger Pause wieder dabei): "Es macht uns sehr stark, dass wir eine Mannschaft sind. Für mich war es heute nicht so einfach, aber ich denke, dass ich es ganz gut gemacht habe. Ich habe nur eine Woche mit der Mannschaft trainiert. Aber es geht jeden Tag besser.

Leverkusen gegen Augsburg: "Wie eine Niederlage"

FCA-Spieler Philipp Max: "Wir tun uns auswärts leichter als zuhause. Dieses Phänomen im Fußball ist immer wieder kurios. Wir hatten uns heute vorgenommen, ein deutlich besseres Spiel zu zeigen als vor zwei Wochen, als wir uns zuhause gegen Bremen schlecht verkauft haben. Wir haben das heute viel viel besser gemacht. Wir haben gutes Forechecking gespielt, gutes Pressing. Unser Plan ist richtig gut aufgegangen. "

Bayer-Spieler Heiko Herrlich: "Das fühlt sich eher wie eine Niederlage an."

11 Bilder Leverkusen und der FCA trennen sich torlos Bild: Marius Becker, dpa

Bayer-Spieler Julian Brandt zu seinem nicht anerkannten Treffer: "Ärgerlich. Da muss man schon ein bisschen schlucken." (mit dpa)

