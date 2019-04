19:18 Uhr

Stimmen zum FCA-Sieg: "Ich hätte auch ein 1:0 genommen"

6:0 zeigte die Anzeigetafel am Ende an.

Der FCA gewinnt mit einem Schützenfest gegen den VfB. Was passiert mit Stuttgart-Coach Weinzierl? Das sagen Spieler und Trainer nach dem Spiel.

Bereits nach 180 Minuten hat sich der Trainerwechsel gelohnt. Der FC Augsburg liefert gegen den VfB Stuttgart ein wahres Schützenfest ab: Mit 6:0 gewinnen die Fuggerstädter gegen einen großen Konkurrenten und sichert möglichweise den Klassenerhalt. Die Stimmen zum Spiel (Lesen Sie auch die Die Pressestimmen zum 6:0-Sieg: "FCA deklassiert den VfB" ).

Stimmen und Reaktionen FC Augsburg

Martin Schmidt: "Mein Einstand in Frankfurt war schon wie gemalt und so ein erstes Heimspiel wie heute kann man sich in den kühnsten Träumen nicht vorstellen. Unser Matchplan ging auf und die Mannschaft hat es auch kosequent zu Ende gespielt. Die Höhe des Sieges ist für mich nicht entscheidend, es ist die Art und Weise, wie wir das Spiel gewonnen haben. Das war richtig top. Wir haben die letzte Steigung jetzt erklommen und befinden uns auch auf der Zielgeraden, aber diese kann auch richtig lang werden, daher tun wir gut daran, die letzten nötigen Punkte im nächsten Heimspiel gegen Leverkusen zu holen. Freitagabend, Flutlichtspiel – darauf freuen wir uns und bereiten uns intensiv vor."

Martin Schmidt (FCA) auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Bild: Ulrich Wagner

Marco Richter: "Wir haben mit einem ganz schweren Spiel auf Augenhöhe gerechnet, dass wir am Ende so deutlich gewinnen, war nicht zu erwarten. Wir wollten von Beginn an zeigen, was wir können und konnten das richtig gut umsetzen. Wir sind dominant aufgetreten und es ist ein unglaubliches Gefühl für mich, meinen zweiten Doppelpack innerhalb einer Woche zu erzielen. Aber wir sind rechnerisch noch nicht durch und am Freitagabend gegen Leverkusen geht es wieder bei 0:0 los."

Philipp Max: "Wir haben unter der Woche gemerkt, dass nach dem Sieg gegen Frankfurt ein deutlicher Ruck durch die Mannschaft ging. Die Ausgangslage vor dem Spiel gegen Stuttgart haben wir uns in Frankfurt erarbeitet und wir sind sofort richtig gut ins Spiel reingekommen. Es hat von Beginn an alles funktioniert und wenn du dann einmal 3:0 führst, spielt es sich natürlich deutlich leichter."

Michael Gregoritsch: "Das war ein sensationelles Spiel heute. Eigentlich besser, als man es sich erträumt hat. Wir haben jetzt zehn Punkte Vorsprung, theoretisch könnten wir noch abgefangen werden, aber bei allem Respekt: Das werden wir uns nicht mehr nehmen lassen."

André Hahn: "Wir haben nicht nur ein gutes Spiel gemacht, sondern uns auch mit vielen Toren belohnt. Es war ein Sechs-Punkte-Spiel, das wir grandios für uns entschieden haben. Ich muss ehrlich sein: Ich hätte aber auch ein 1:0 genommen."

Stimmen und Reaktionen VfB Stuttgart

Trainer Markus Weinzierl: "Es gibt keine Erklärung, man kann sich nur für die Leistung entschuldigen. Wir haben gefühlt keinen Zweikampf bestritten. Ich habe gewusst, was auf uns zukommt und habe es der Mannschaft auch vermittelt. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Wir werden das im Gespräch aufarbeiten. Die Frage nach einem Trainerwechsel begleitet mich seit drei Monaten, heute habe ich keine Argumente gesammelt."

Stuttgart-Coach Markus Weinzierl zeigte sich auf der Pressekonferenz resigniert. Bild: Ulrich Wagner

Sportvorstand Thomas Hitzlsperger: "Es sind viele Gedanken, die in meinem Kopf gehen. Selbstverständlich überlege ich, was für uns das Beste ist. Wir müssen alles hinterfragen. Was heute auf dem Platz passiert ist, war eine einzige Enttäuschung."

Ron-Robert Zieler: "Das war sicher ein Tiefpunkt in der aktuellen Situation. Es gibt keine zwei Meinungen, dass wir uns so in der Bundesliga nicht präsentieren können. Die Mannschaft hat heute versagt."

Quellen: fcaugsburg.de, vfb.de, dpa

Themen Folgen