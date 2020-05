vor 44 Min.

Stimmen zur FCA-Niederlage: "Hätten einen Punkt verdient gehabt"

Für den FC Augsburg bleibt es in der Bundesliga eng. Beim 0:2 in Berlin wachen die Schwaben zu spät auf. Spieler und Trainer mühen schnell den Blick nach vorne.

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Wenn wir so auftreten wie in der zweiten Halbzeit, bin ich sehr optimistisch, dass wir unsere Ziele erreichen. Wenn wir so mutlos agieren und defensiv verlässig wie in der ersten, dann wird es richtig schwer, dann brauchen wir richtig viel Glück. Wir haben zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. Wir wollten mit frischen Kräften von Beginn an Druck ausüben, das ist uns leider nicht gelungen. Dann hatten wir vier Großchancen, am Ende noch einen Lattenschuss. So ist es natürlich bitter, dass wir jetzt nichts mitnehmen."

Daniel Baier (FC Augsburg): "Wir haben einen breiten Kader, da hat es jeder verdient zu spielen. Die erste Hälfte war nicht gut von uns, nach dem Seitenwechsel haben wir dann aber ein anderes Gesicht gezeigt und haben uns einige Chancen herausgespielt. Leider haben wir uns dafür aber nicht mit dem Ausgleich belohnt."

Marco Richter (FC Augsburg): "Unser Plan ist heute leider nicht aufgegangen. Wenn man die zweite Halbzeit betrachtet, wäre ein Punkt sicher verdient gewesen. Wir lassen uns aber nicht aus der Ruhe bringen, wir haben Qualität und werden weiter hart arbeiten."

Eduard Löwen (FC Augsburg): "Wir sind in der ersten Hälfte ideenlos gewesen, haben aber in der zweiten Hälfte eine deutliche Reaktion gezeigt. Wir sind viel besser angelaufen und haben den Gegner gut unter Druck gesetzt. Dennoch wurden wir am Ende gnadenlos ausgekontert."

FC Augsburg verliert: Stimmen von Hertha BSC

Bruno Labbadia (Trainer Hertha BSC): "Alles in allem sind wir unfassbar glücklich, aber wir mussten echt leiden. Ich bin jetzt fast 35 Jahre in der Bundesliga, ich habe so vieles mitgemacht. Das Gute ist, dass ich einfach noch Lust habe auf den Sport."

"Wir versuchen viel über Kommunikation zu gehen auf allen Ebenen. Wir vermitteln ihnen, was wichtig ist, nämlich dass man sehr, sehr eng zusammensteht. Das ist ein tägliches Arbeiten, das sind kleine Nuancen jeden Tag, damit es besser ist. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass es die Mannschaft so angenommen hat."

Rune Jarstein (Torwart Hertha BSC): "Es war ein wichtiger Sieg - natürlich. In der zweiten Halbzeit waren wir ein bisschen müde. Trotzdem war es eine gute Woche für uns."

(Zum Abstand von nur vier Punkten zu einem Europacup-Platz): "Es sieht besser aus als vor zwei Wochen. Wir denken weiter von Spiel zu Spiel. Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen Trainer und seinen Gedanken. Nur vier Punkte - es ist möglich."

(Zu seiner eigenen Leistung nach dem Patzer in Leipzig): "Ich habe nichts gelesen und gehört. Ich war zufrieden mit meiner Leistung in Leipzig, ich bin zufrieden mit meiner Leistung heute. Ich bin sehr glücklich."

Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC): "Wir agieren als Team geschlossen. Klar machen wir auch Fehler. Aber was uns auszeichnet, ist, dass jeder für den anderen kämpft. In der zweiten Halbzeit hat uns Augsburg unter Druck gesetzt, so dass wir nicht mehr so rausgekommen sind."

(Zu Trainer Bruno Labbadia): "Jeder Trainer ist unterschiedlich und hat seinen eigenen Plan. Wir nehmen seine Ideen sehr gut an und setzen es um. Wir haben die letzten Spiele sehr erfolgreich gespielt, da müssen wir jetzt dranbleiben. Wir haben uns jetzt von unten abgesetzt, können jetzt befreit aufspielen."

(Zum Rückstand auf einen Europacup-Platz): "Vier Punkte - da ist noch einiges möglich. Wir sind jetzt erst einmal zufrieden. Es wartet Dortmund auf uns, da können wir frei aufspielen."

Javairo Dilrosun (Hertha BSC): "Immer wenn ein neuer Trainer kommt, bringt er neue Energie mit. Und Bruno hat uns richtig viel Energie gegeben, uns wieder zu einem Team geformt. Er gibt uns Vertrauen und wenn du Vertrauen spürst, spielst du viel besser. Zu Beginn der Saison hatten wir ein starkes Team zusammen, danach hat es einfach nicht mehr Klick gemacht. Jetzt treten wir wieder als Einheit auf, weil jeder Vertrauen spürt." (Stimmen geäußert gegenüber Sky/ARD/ZDF/fcaugsburg.de, mit Material von dpa)

