Stimmen zur FCA-Niederlage: "Langsam müssen wir aufpassen" FC Augsburg

Der FCA verliert sein viertes Spiel in Folge. Dabei war man nicht chancenlos, finden die Augsburger. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen schwindet zusehends.

Manuel Baum: "Wir hatten in der ersten Halbzeit das ein oder andere Problemchen, wo dann Chancen für Leverkusen entstanden sind. In der zweiten Halbzeit hat sich das Spiel in Richtung eines 0:0-Spiels entwickelt. Wie wir dann weder das Tor kriegen ist natürlich extrem bitter. Am Ende des Tages ist es eine wirklich ärgerliche Niederlage für uns."

André Hahn: "So langsam müssen wir aufpassen, sonst wird es wirklich brisant. Wir brauchen nun dringend Punkte, sonst wird es eine sehr unschöne Winterpause."

Philipp Max: "Es ist jede Woche das Gleiche. Wir haben uns immer wieder gut abgesichert, haben kurz vor Schluss riesige Möglichkeiten. Das ist einfach ärgerlich, weil es sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison zieht.

"Es ist einfach schade"

Dong-Wong Ji: "Es ist schade, weil wir viel gearbeitet und gekämpft haben. Dazu hatten wir einige Chancen. Das ist einfach schade."

Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes: "Zum Ende hin hatten wir ein wenig Glück. Nach der Führung haben wir es leider versäumt, das Spiel weiterhin zu kontrollieren. Aber dieser Sieg ist natürlich enorm wichtig und kann der Startschuss für eine Serie sein."

9 Bilder FCA verliert 0:1 gegen Bayer Leverkusen Bild: Rolf Vennenbernd, dpa

Bayer-Trainer Heiko Herrlich: "Es ist uns leider erst in der 75. Minute gelungen, in Führung zu gehen. Danach war es ein anderes Spiel, ein Kampfspiel: Augsburg hat alles nach vorne geworfen. Aber wir haben es sehr gut verteidigt."

"Es war ein klassisches Kampfspiel"

Lucas Alario, Schütze des Siegtors, über die Ausschreitungen im Umfeld des Topspiels in seiner Heimat Argentinien: "Es ist traurig, dass das alles passiert ist. Die Copa ist das wichtigste Turnier in Amerika. Die ganze Welt schaut hin. Und deshalb ist das alles schlecht für Argentinien."

Kai Havertz: "Es war ein klassisches Kampfspiel. Der FC Augsburg stand sehr tief und hat uns nur wenige Räume gelassen. Aber am Ende haben wir uns den Sieg sicher verdient."

(mit dpa, mit Stimmen aus dem FCA-Fan-TV und dem Twitter-Auftritt von Bayer Leverkusen)

