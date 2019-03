20:04 Uhr

Stimmen zur Niederlage: "Im Pokal wieder ein anderes Gesicht zeigen"

3:0 verliert der FC Augsburg in Nürnberg. Der Club freut sich über ein Lebenszeichen, der FCA will den Blick schnell auf das Pokal-Viertelfinale richten.

Für den 1. FC Nürnberg ging es im Duell mit dem FCA um viel: Nur mit einem Sieg hatte der Club noch eine realistische Chance auf den Verbleib in der Bundesliga. Dementsprechend wichtig war der 3:0-Sieg für die Nürnberger. Für die Augsburger hingegen endet eine Serie mit sieben Punkten aus drei Spielen. Die Stimmen zum Spiel.

Manuel Baum, FCA-Trainer: "Gratulation an Nürnberg zum Sieg. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. In der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass es für beide Mannschaften um den Klassenerhalt geht. Es war kein schönes Spiel."

Philipp Max, FCA: "Wir waren richtig gut eingestellt und wussten, was für ein Spiel uns erwartet. Wir müssen das Spiel jetzt schnell abhaken und am Dienstag im Pokal wieder ein anderes Gesicht zeigen."

André Hahn, FCA (mehr dazu): "Wir wussten, was auf uns zukommt, haben aber trotzdem nicht richtig ins Spiel gefunden. Spielerisch und kämpferisch war es nicht das, was wir uns vorgenommen haben."

"Ein schöner Tag für uns, aber auch nicht mehr"

Boris Schommers, FCN-Trainer: "Solche Duelle brauchen dann oft einen Dosenöffner, der heute endlich mal uns gelungen ist. Das gibt uns Selbstvertrauen. Dennoch haben noch die eine oder andere Chance zugelassen."

Christian Mathenia, FCN: "Heute haben wir alles, was wir im Abstiegskampf brauchen, auf den Platz gebracht. Es bringt aber nichts, sich jetzt dafür drei Tage lang abzufeiern, nächste Woche haben wir ein enorm wichtiges Spiel. Mit einem Sieg in Stuttgart sind wir wieder dick im Geschäft."

Tim Leibold, FCN (mehr dazu): "Der letzte Sieg war gefühlt vor drei Jahren, aber wir sind überglücklich und stolz, dass wir heute gewonnen haben. Ein schöner Tag für uns, aber auch nicht mehr." (AZ)

