Streikt sich Hinteregger zu Eintracht Frankfurt?

Der wechselwillige Verteidiger fehlt auf einem Mannschaftsfoto des FC Augsburg. Offenbar will er damit seinen Abgang vom Bundesligisten provozieren.

Von Johannes Graf

Dass sich ein Fußballprofi zu einem anderen Verein streikt, kommt nicht gerade überraschend. Das ist ein Auswuchs dieses Geschäfts, in dem Spieler mit Millionen-Verträgen und damit auch einer Portion Macht ausgestattet werden. Neymar praktiziert dies gerade, weil er seine Zukunft in der Vergangenheit sieht. Den brasilianischen Superstar drängt es zurück zum FC Barcelona - weg von Paris St. Germain. Zu Barcelona wollte einst auch Ousmane Dembélé, als er die Trainingsbeteiligung in Dortmund verweigerte. Und auch Antoine Griezman hielt es nicht mehr für nötig, zum Training seines langjährigen Arbeitgebers Atlético Madrid zu erscheinen, schließlich sah er sich ebenso längst im Barcelona-Trikot.

Hinteregger mit Eintracht-Rucksack beim Trainingsauftakt

Möglichkeiten, seinen Wechselwillen auszudrücken, gibt es etliche. Nicht nur das absichtliche Verpassen einer Trainingseinheit. Martin Hinteregger probiert es dieser Tage wenig subtil, stattdessen stößt er dem FC Augsburg bereitwillig vor den Kopf. Sein Ansinnen: ein Transfer zu Eintracht Frankfurt. Und das mit scheinbar allen Mitteln. Zur Eintracht war der Österreicher in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen, der Verein scheint ihm ans Herz gewachsen zu sein.

Dass der 26-Jährige zum Trainingsauftakt in Augsburg mit einem Eintracht-Frankfurt-Rucksack erschienen war, entpuppte sich als Falschmeldung. Zwar handelte es sich um ein Gepäckstück mit Adler-Emblem - allerdings um eines der österreichischen Nationalmannschaft.

Nun scheint Hinteregger aber eine weitere Stufe der Eskalation erreicht zu haben. Offenbar verpasste der Innenverteidiger ganz bewusst am Montag einen Termin für ein erstes Mannschaftsfoto des FCA. Dies berichtet die Bild-Zeitung. Der Termin war anberaumt, da Sportfachzeitschriften für ihre Sonderhefte vor der Saison frühzeitig ein Mannschaftsfoto benötigen. Derzeit erholt sich Hinteregger in Salzburg von einem Rippenbruch, in seiner Heimat Österreich absolviert er seine Reha. Den Termin fürs Foto hätte der Nationalspieler dennoch wahrnehmen können.

Frankfurts Kasse ist nach Rekordverkäufen gefüllt

Einiges deutet darauf hin, dass sich Frankfurt und der FCA in den nächsten Tagen, womöglich sogar Stunden, über einen endgültigen Wechsel einigen könnten. Der FCA soll eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro fordern, die Frankfurter sollen derweil 10 Millionen Euro bieten. Allerdings weiß FCA-Sportgeschäftsführer Stefan Reuter um die finanzielle Lage des Ligakonkurrenten. Dies stärkt Augsburgs Verhandlungsposition.

Frankfurts Kasse ist nach den Rekordverkäufen von Sébastien Haller (Westham United) und Luka Jovic (Real Madrid) mit Einnahmen von rund 100 Millionen Euro bestens gefüllt. Zudem ist ein Verkauf von Ante Rebic zu Inter Mailand im Gespräch. Auch für diesen Angreifer erhielte Eintracht wohl ein nettes Sümmchen. Um sich Hintereggers Dienste zu sichern, sollte es allemal reichen.

