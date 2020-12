Stürmisch oder kompakt? Der FCA stellt sich die Gretchenfrage

Plus Gegen Eintracht Frankfurt belohnt sich der FC Augsburg nicht für eine gute Leistung. Worüber sich Trainer Herrlich Gedanken machen sollte.

Gegen Eintracht Frankfurt hat der FC Augsburg zu einem kurzweiligen Bundesligaspiel beigetragen. Allein die Startformation mit zwei Angreifern deutete darauf hin, was FCA-Trainer Heiko Herrlich im Sinn hatte. Mit 16 Punkten auf der Habenseite sollten seine Spieler befreit und selbstbewusst eine offensivere Taktik verfolgen. Was die Spieler boten, war gefällig.

Wären Finnbogason und Kollegen ihrem Ruf als Torjäger nachgekommen, der FCA hätte sich wenigstens über einen Punkt freuen dürfen. Was nicht zu übersehen war: Die offensivere Spielausrichtung ging zulasten defensiver Kompaktheit. Am Ende verbuchten beide Mannschaften je 15 Torschüsse für sich. Weil die Frankfurter den Augsburgern im Vergeben von Torchancen in nichts nachstanden, blieb die Partie lange offen.

Wie offensiv will der FC Augsburg spielen?

Trainer Heiko Herrlich wird sich nun die Gretchenfrage stellen: Wie offensiv kann er seine Mannschaft aufs Feld schicken, ohne dass sie die defensive Struktur verliert? Während sich neutrale Zuschauer an einem 4:4 ergötzen und ein derartiges Tor-Spektakel feiern, sind vier Gegentreffer den Trainern ein Graus.

Im ersten Saisondrittel haben sich die FCA-Spieler stoisch an defensiv geprägte Vorgaben gehalten, haben Räume verdichtet, aggressiv verteidigt und in den wenigen Momenten vor dem gegnerischen Tor extrem ertragreich agiert. Dieser schnöden Spielweise fehlte Kreativität und Attraktivität, letztlich ist Fußball – es mag noch so floskelhaft klingen – jedoch ein Ergebnissport. Schön spielen und absteigen, das will auch niemand.

Es ist schade, dass eine, vielleicht sogar die beste spielerische Leistung dieser Saison nicht mit Zählbarem belohnt wurde. So fehlte der nummerische Beweis, dass der FCA nicht nur durch Rennen, Kämpfen und Effektivität Erfolg haben kann, sondern dass er auch spielerisch zum Ziel kommen kann.

