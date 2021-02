vor 31 Min.

Testspiel: Der FCA spielt am Montag gegen einen Zweitligisten

Nach dem Bundesligaspiel gegen Leipzig testet der FC Augsburg am Montag gegen die Würzburger Kickers. Wo Fans die Übertragung sehen können.

Nach den wenig befriedigenden Ergebnissen in den vergangenen Wochen hofft der FC Augsburg auf einen überraschenden Erfolg bei einem Top-Team. Am Freitag ist die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich bei RB Leipzig zu Gast (20.30 Uhr/DAZN). Während die Leipziger ihre Ausgangslage im Kampf um die Champions-League-Plätze und die Meisterschaft verbessern möchten, kämpft der FCA in der Bundesliga inzwischen gegen den Abstieg.

Unabhängig vom Ausgang der Partie bestreitet der FC Augsburg am Montag ein Testspiel. Der Fußball-Bundesligist nutzt somit die längere Phase bis zum nächsten Pflichtspiel am Sonntag in einer Woche gegen Bayer Leverkusen (13.30 Uhr/DAZN). Als Testspielgegner dient zu Beginn der Woche der Zweitligist Würzburger Kickers, der in seiner Liga um den Verbleib bangen muss. Da die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird, gibt der FCA den Spielort nicht bekant. Fest steht aber, dass um 14 Uhr angepfiffen wird. Der FC Augsburg wird die Partie auf seinem vereinseigenen Sender übertragen.

Torwart Fabian Giefer bei den Würzburger Kickers nur noch Ersatz

Sechs Punkte beträgt der Rückstand des Aufsteigers aus Würzburg auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg. Die Franken haben bislang eine turbulente Spielzeit hinter sich, unter anderem haben sie den Trainer gewechselt. Der ehemalige Löwen-Profi Bernhard Trares hat inzwischen das Sagen, eine Verbesserung hat sich aber nicht wirklich eingestellt. Im Sommer war der ehemalige FCA-Torwart Fabian Giefer ablösefrei zu den Kickers gewechselt. Er stand lange Zeit als Stammkraft zwischen den Pfosten, aktuell ist er aber nur mehr Ersatzspieler.

Heiko Herlich kann taktische Varianten beim FC Augsburg testen

Augsburgs Trainer Heiko Herlich wird Spielern mit weniger Einsätzen Spielpraxis verschaffen, womöglich will er aber auch taktische Varianten einstudieren. Unter anderem muss er den Ausfall von Linksverteidiger Iago verkraften, der wegen einer Sprunggelenksverletzung mehrere Wochen fehlen wird. Stellvertreter Pedersen hat bislang eine mäßige Saison gezeigt. (joga)

