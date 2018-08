vor 37 Min.

Testspiel FC Augsburg - Newcastle United live und im Stream sehen FC Augsburg

Für den FC Augsburg steht das vorletzte Testspiel an: Am Samstag, 4. August, geht es ab 16 Uhr gegen Newcastle United. Das Spiel gibt es live und im Stream.

Mit einem großen Namen bekommt es der FC Augsburg zum Abschluss seines Trainingslagers in Tirol zu tun: Gegner am Samstag, 4. August, ist ab 16 Uhr der englische Premier-League-Klub Newcastle United. Dafür fliegt die Mannschaft am Freitag von Tirol aus nach England. Alle FCA-Fans, die sich das Spiel ansehen möchten, haben Glück: Das Testspiel gegen Newcastle wird live im kostenlosen Stream übertragen.

FC Augsburg gegen Newcastle United live im Stream - so geht's

Der FCA bieteteinen Livestream auf seinen Social Media-Kanälen YouTube und Facebook an. Die Übertragung beginnt um 15.45 Uhr, als 15 Minuten vor Anpfiff. Zur Facebook-Seite des Klubs geht es hier, zum Youtube-Kanal des FC Augsburg hier. Der Stream ist aus lizenzrechtlichen Gründen ausschließlich in Deutschland abrufbar.

Die komplette Mannschaft wird die Reise nach England nicht mitmachen, wie FCA-Trainer Manuel Baum am Rande des Trainingslagers sagte. So werden zum Beispiel der Österreicher Martin Hinteregger, der Südkoreaner Ja-Cheol Koo und der Venezolaner Sergio Cordova nicht mit dabei sein, Hintergrund ist die Trainingssteuerung der Spieler.

FCA-Trainer Manuel Baum freut sich auf den kurzen Trip. „Ich erwarte mir eine ansprechende Leistung.“ Am Samstagabend reist die Mannschaft zurück, am Sonntagvormittag steht ein Auslaufen auf dem Programm. Anschließend bekommen die fitten Spieler zwei Tage trainingsfrei.

Generalprobe gegen Bilbao steigt am 12. August

Das letzte Testspiel steigt dann am Sonntag, 12. August im heimischen Stadion gegen Athletic Bilbao. Gegen die Spanier trat der FC Augsburg bereits in der Europa-League-Saison an, damals gab es zwei Niederlagen (1:3 in Bilbao und 2:3 in Augsburg). Anstoß in der Augsburger Arena ist um 15.30 Uhr. Die Partie stellt den Höhepunkt des FCA-Familienfestes dar, das an diesem Tag stattfindet. Am Sonntag, 19. August steht für den FCA dann in der ersten Runde des DFB-Pokals der Start in die Saison an. Gegner ist um 15.30 Uhr der hessische Regionalligist TSV Steinbach. (eisl)

