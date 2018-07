Testspiel: FCA gewinnt verdient gegen Würzburger Kickers

vor 47 Min.

2500 Zuschauer unterstützten den FCA beim Spiel gegen die Würzburger Kickers im Rosenaustadion - unter ihnen auch Caiuby, den Trainer Baum auf der Tribüne schmoren ließ.

Von Robert Götz

Die rund 2500 Zuschauer im Rosenaustadion mussten sich heute Nachmittag ein wenig gedulden, bis sie zum ersten Mal die neuen, ganz in weiß gehaltenen Heim-Trikots des FC Augsburg in Aktion sehen konnten. Denn der Bus der Würzburger Kickers stand bei der Anreise im Reisestau und so begann das Testspiel des Augsburger Bundesligisten gegen den Drittligisten aus Franken mit einer halbstündigen Verspätung. Am Ende gewann der FCA mit 2:0 (1:0) verdient gegen die Würzburger Kickers.

Den Zuschauern auf der Haupttribüne machte die Wartezeit vor dem Anpfiff nichts aus, hatten sie so doch noch genügend Zeit von den FCA-Ersatzspielern und geschonten oder noch angeschlagenen Profis wie, Marco Richter, Daniel Baier, Michael Gregoritsch oder Shawn Parker Autogramme zu holen und Selfies zu machen. Die hatten mitten unter den Fans Platz genommen, da es unter der Plexiglashaube der Ersatzbank am Spielfeldrand zu heiß war.

Geburtstagskind Caiuby musste auf der Tribüne schmoren

Ganz besonders gefragt waren auch die Fotos mit Geburtstagskind Caiuby, der am Samstag seinen 30. Geburtstag feierte. Den Brasilianer, der Anfang der Woche unentschuldigt eine Woche zu spät aus seinen Urlaub zurückgekommen war, hatte FCA-Trainer Manuel Baum mit Absicht auf der Tribüne schmoren lassen. Schon zuvor hatte der FCA bekannt gegeben, dass Caiuby mit einer saftigen Geldstrafe belegt wurde. Wie hoch, verriet der Verein nicht, doch die zuletzt spekulierten 25.000 Euro sind wohl deutlich zu niedrig angesetzt, wie am Rande des Spiels zu erfahren waren.

Caiubys Platz auf dem Spielfeld auf der linken Außenbahn nahm in der ersten Hälfte Neuzugang Fredrik Jensen. Auch die anderen drei FCA-Transfers standen in der Startelf. Andre Hahn auf der rechten Außenbahn, Julians Schieber als hängende Spitze hinter Sergio Cordova und Felix Götze in der Innenverteidigung neben Jeffrey Gouweleeuw.

Viel zu sehen bekamen die FCA-Anhänger von ihrem Team in den ersten 45 Minuten aber nicht. Die FCA-Akteure mühten sich, doch machten sie zu viele einfache Fehler im Spielaufbau. Spitziger und zielstrebiger wirkten die Gäste, die schon in 14 Tagen mit dem Auswärtsspiel bei VfL Osnabrück in die Saison starten. Gleich zweimal ließ sich der FCA mit schnellen Einwürfen düpieren, doch Torhüter Fabian Giefer war nicht zu überwinden.

Julian Schieber köpfte den FCA zum 1:0

Das erste Tor des Tages erzielte dann der FCA in der 38. Minute. Nach einer Freistoß-Flanke von - wem auch sonst? - Philipp Max, köpfte Ex-Herthaner Julian Schieber zum 1:0 (38.). Dabei blieb es.

In der Halbzeitpause zeigten dann drei Ball-Jongleure in den drei neuen FCA-Trikotsätzen mehr Fußball-Kunststückchen als die 22 Spieler 45 Minuten zuvor.

Nach dem Wechsel präsentierte FCA-Trainer Baum dann neun neue Spieler. Nur Torhüter Fabian Giefer, das war so abgesprochen, und Felix Götze blieben auf dem Feld. Die erste Chance hatten die Gäste. Auch die hatte Gästetrainer Michael Schiele fast komplett neu aufgestellt, doch Giefer rettete gegen Fabio Kaufmann (48.). Dann drehte die Halbzeit-zwei-Mannschaft des FCA auf. Das 2:0 durch Jonathan Schmidt (58.) war dann wirklich sehenswert. Einen Freistoß aus rund 18 Metern zirkelte der Franzose millimetergenau unter die Querlatte. Tore fielen danach in der trotzdem kurzweiligen zweiten Hälfte keine mehr.

Der aktiven Fanszene beider Teams war das aber sowieso egal. Denn die FCA-Anhänger und die der Würzburger Kickers pflegen seit zehn Jahren eine innige Fanfreundschaft und feierten sich gegenseitig. Aber auch Trainer Manuel Baum wird das Spiel nach einer kurzen Analyse schnell zu den Akten legen. Denn bis zum Saisonstart (am 19. August im Pokal beim TSV Steinbach und am 25. August bei Fortuna Düsseldorf) bleibt noch genügend Zeit für Verbesserungen.

Daten und Fakten zum Spiel FCA - Würzburger Kickers

Aufstellung FC Augsburg

1. HZ Giefer – Framberger, Gouweleeuw, Götze, Max – Khedira, Moravek – Hahn, Schieber, Jensen – Cordova

2. HZ Giefer - Danso, Rieder, Callsen-Bracker – Asta Janker – Heller, Malone, Schmid – Ji.

Tore

1:0 Schieber (38.)

2:0 Schmid (58.)

Zuschauer

2500

Schiedsrichter

Hartmann (Wangen i. Allgäu)

