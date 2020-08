vor 39 Min.

Tim Rieder vor Wechsel in die dritte Liga - aber nicht zum TSV 1860 München

Tim Rieder wird den FC Augsburg verlassen. Der Weg führt den 26-Jährigen in die dritte Liga, allerdings nicht zu den Löwen, die ihn zuletzt ausgeliehen hatten.

Tim Rieder steht unmittelbar vor einem Wechsel zum Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Der 26-Jährige war in der vergangenen Saison vom FC Augsburg an den TSV 1860 München ausgeliehen. Die Löwen hatten großes Interesse, den Defensivmann fest zu verpflichten. Doch am Dienstag machte Rieder klar, dass er nicht mehr für die Münchner spielen wird. "Es hat mich mit Stolz erfüllt, den Löwen auf der Brust zu tragen! All Eure Leidenschaft und geniale Unterstützung direkt in meiner Heimat live zu erleben, war eine unbeschreibliche Erfahrung für mich", schrieb er auf Instagram.

In Augsburg sah der gebürtige Dachauer keine Chance auf viel Spielzeit in der ersten Liga , weshalb er einen Wechsel anstrebte. Nun scheint klar, wohin der Weg führt. Nach Informationen unserer Redaktion läuft Rieder künftig für den 1. FC Kaiserslautern auf.

Tim Rieder spielte fünf Mal für den FC Augsburg in der Bundesliga

Rieder wechselte als 16-Jähriger von der Jugendabteilung des FC Bayern München zum FC Augsburg. Später gehörte er zum Stammpersonal der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern und war auch Teil des Kaders der Erstliga-Mannschaft. Er kam aber nicht über fünf Spiele in der Bundesliga hinaus. Im Januar 2018 ließ er sich deswegen für ein halbes Jahr an den polnischen Klub Slask Wroclaw ausliehen, um Spielpraxis zu sammeln.

In der Saison 2018/19 lief er auf Leihbasis in der zweiten Liga für den SV Darmstadt 98 auf, ehe er in der Folgesaison vom FC Augsburg an den TSV 1860 München ausgeliehen wurde. Dort entwickelte er sich unter Trainer Michael Köllner zum absoluten Leistungsträger. In der kommenden Saison sehen sich die beiden aber nur wieder, wenn die Löwen in der dritten Liga auf Kaiserslautern treffen. (AZ)

