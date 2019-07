"Top-Trainer-Team": Hinteregger kann sich Verbleib beim FCA vorstellen

Warum gehen eigentlich so viele Martin Hinteregger auf den Leim? Nein, er hat nicht in allem recht was er sagt aber was er sagt ist meistens opportunistisch oder egoistisch. Wem der Unterschied zur Äußerung zu Jeff nicht klar ist, der blendet halt aus, was nicht in sein Weltbild passt. Es geht nun mal nicht an, dass ein Spieler quasi einen Trainer entlässt. Er oder ich - so hat es Hinteregger ja auch noch von Frankfurt aus postuliert. So viel zum nicht Streiken! Es ist einfach viel Blabla was MH so in die Gegend posaunt. Fußball spielt er besser, dabei sollte er es bewenden lassen.

