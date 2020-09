09:44 Uhr

Torhüter-Duell: FCA-Torwart Rafal Gikiewicz gewinnt in Berlin

Plus Gikiewicz wechselte von Berlin zum FC Augsburg. Luthe machte es anders herum. Bei ihrem Aufeinandertreffen spielt Luthe zwar fehlerfrei, verliert aber das Torhüter-Duells.

Von Robert Götz

Andreas Luthe, 33, und sein österreichischer Torwarttrainer Michael Gspurning waren am Samstagnachmittag die ersten, die den Rasen in der Alten Försterei zum Warmmachen betraten. Es schien so, als wollte der neue Torhüter von Union Berlin im Duell mit seinem Vorgänger Rafal Gikiewicz den rund 4500 Berliner Fans zeigen: Seht her, ich bin eure Nummer eins. Und so sahen das auch die Union-Anhänger. Luthe wurde mit viel Applaus und Sprechchören begrüßt. Rund zehn Minuten später kam dann sein ein Jahr jüngerer Nachfolger im Tor des FC Augsburg mit seinem Spezialtrainer Kristian Barbuscak aus der Kabine, fast unbemerkt. Nur die wenigen Fans hinter dem Gästetor applaudierten höfflich.

Luthe vs. Gikiewicz: Union-Fans feiern den neuen FC-Augsburg-Torwart

Das erste Aufeinandertreffen der beiden war also völlig unspektakulär. Luthe hatte dem Duell sowieso nicht zu viel Bedeutung beimessen. „Nein, wir kennen uns privat gar nicht, nur als Torhüter-Kollegen, was aber auch nicht schlimm ist“, hatte Luthe in einem Video-Interview der Köpenicker schon vor dem Spiel erklärt und angefügt: „Wir haben ein ganz normales Torhüter-Verhältnis.“

Welchen Stellenwert Gikiewicz sich bei den Unionern in seiner zweijährigen, erfolgreichen Tätigkeit mit Aufstieg und Klassenerhalt erworben hatte, zeigte sich dann bei der Mannschaftsvorstellung direkt vor dem Spiel. Der Rückkehrer wurde besonders herzlich von Stadionsprecher Christian Arbeit begrüßt und die Berliner Fans nahmen ihn noch einmal in ihre Mitte, indem sie nach seinem Namen, wie bei allen anderen Union-Spielern später dann auch, den Zusatz „Fußball-Gott“ riefen.

Gikiewicz selbst zeigte sich nach den für ihn 90 besonderen Minuten in seinem alten „Wohnzimmer“ berührt: „Es war ein emotionales Spiel für mich. Beim Warmmachen hatte ich Gänsehaut, als 5000 Union-Fans meinen Namen gerufen haben. Aber ich habe ein neues Kapitel in meiner Karriere aufgeschlagen und gebe jetzt mein Herz für den FC Augsburg.“ Dass sein Team am Ende mit 3:1 (1:0) alle drei Punkte am Samstagabend mit in den Flieger Richtung Augsburg nehmen konnte, war dann auch mit sein Verdienst.

3:1-Sieg gegen Union Berlin: FCA-Torwart Gikiewicz gewinnt das Torhüter-Duell

Es lief die 84. Minute. Union hatte die 1:0-Führung der Augsburger durch Ruben Vargas (41.) mit dem 1:1 durch Marius Bülter (75.) ausgeglichen, der FCA aber mit dem 2:1 durch Michael Gregoritsch (82.) umgehend gekontert, als Gikiewicz einen Kopfball von Cedric Teuchert aus nächster Nähe mit einem tollen Reflex abwehrte und damit den Ausgleich verhinderte. Fünf Minuten später machte Andre Hahn mit dem 3:1 alles klar.

„Ich freue mich, dass wir zwei Tore mehr geschossen haben als der Gegner und wir so das Spiel gewonnen haben. Wir waren defensiv kompakt, haben wenig zugelassen und haben aber vorne zwei klasse Kopfballtore gemacht“, bilanzierte der zufriedene Torhüter, der das Duell mit Luthe an diesem Tag ergebnistechnisch für sich entschieden hatte.

Die FCA-Offensive war im Spiel gegen Union Berlin gnadenlos effektiv

Allerdings waren beide Torsteher vor allem in der ersten Hälfte weitestgehend beschäftigungslos. Einmal hatte der Pole Glück, als die Unioner einen verunglückten Abschlag von ihm nicht zu einem Konter nutzen konnten. Auf der Gegenseite war Luthe machtlos, als er bei Augsburgs erster Torannäherung einen Kopfball des eingerückten Vargas aus dem Netz holen musste (41.). Auch nach dem Wechsel hatten beide eigentlich nicht viel zu tun. Luthe klärte nach einer Stunde kompromisslos gegen Florian Niederlechner, sodass der einige Sekunden benommen liegen blieb. Bei den Gegentoren war Luthe machtlos, die FCA-Offensive war da gnadenlos effektiv und machte am Ende aus dreieinhalb Chancen drei Tore.

Nach dem Schlusspfiff hatten beiden Torhüter fast mehr zu tun, als sich bei ihren ehemaligen Mannschaftskameraden zu verabschieden. Mehr Arbeit wird auf Luthe und Gikiewicz sicher am kommenden Samstag (bd. 15.30 Uhr) warten. Dann muss Union in Gladbach antreten und der FCA trifft zu Hause auf Borussia Dortmund.

