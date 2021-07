FC Augsburg

vor 20 Min.

Diese Erkenntnisse hat Weinzierl im Trainingslager gewonnen

Plus Mit der Rückreise am Sonntag hat der FC Augsburg das Trainingslager beendet. Wie der Stand der Dinge im Fall Danso ist und was der Trainer sonst vorhat.

Von Johannes Graf

Intensive Tage haben die Spieler des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg in Tirol verbracht. In Kranzach am Walchsee hatte Trainer Markus Weinzierl die Mannschaft zu Trainingszwecken eine Woche um sich geschart. Am Sonntag trat der FCA-Tross die Heimreise an, am Mittwoch testet der Klub gegen Paris St. Germain (19 Uhr, in Orléans). Diese Erkenntnisse hat Weinzierl während des Aufenthalts in Österreich gewonnen.

