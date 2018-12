Trotz Rücktritts: Koo muss für Südkorea beim Asien-Cup ran

vor 60 Min.

Der FC Augsburg muss die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde ohne seine Südkoreaner Koo und Ji angehen. Beide sind für den Asien-Cup nominiert.

Von Florian Eisele

Das nächste Kapitel des verhinderten Rücktritts von Ja-Cheol Koo aus der südkoreanischen Nationalmannschaft: Der 29-Jährige ist zusammen mit seinem Landsmann und FCA-Mitspieler Dong-Won Ji für den Asien-Cup 2019 nominiert worden. Für den FC Augsburg bedeutet das, dass die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde ohne die beiden Asiaten stattfinden wird. Denn das Turnier wird vom 5. Januar bis 1. Februar in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen.

Koo wollte im Sommer zugunsten des FCA aus der Nationalmannschaft zurücktreten

Je nachdem, wie weit Südkorea in dem Turnier kommt, werden Koo und Ji auch für einige Bundesligaspiele ausfallen. Die Rückrunde startet für den FCA am Samstag, 19. Januar, mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Danach stehen die Partien in Mönchengladbach (Samstag, 26. Januar) und gegen Mainz (Sonntag, 3. Februar, 15.30 Uhr) an. Südkorea trifft in der Gruppenphase auf die Philippinen (7. Januar), Kirgisistan (11. Januar) sowie China (16. Januar). Das Finale des Asien-Cups findet am 1. Januar in Abu Dhabi statt.

Koo, der 2011 Torschützenkönig bei dem Turnier wurde, hatte im Sommer eigentlich seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angekündigt. Fast entschuldigend hatte er damals seine Gründe für diesen Schritt geäußert und betont, fast ein Jahrzehnt habe er alles für das Nationalteam gegeben: "Viele können nicht verstehen, wie beschwerlich die vergangenen acht Jahre mit den Reisen und Verletzungen für mich waren."

Der FC Augsburg muss Koo abstellen - ob er will oder nicht

Dem FC Augsburg sind die Hände gebunden. Wie Manager Stefan Reuter bei Koos erster Nominierung im November gesagt hatte, muss der Klub dem Wunsch des Verbandes entsprechen. Reuter hatte damals zähneknirschend betont: "Wenn er nominiert ist, muss er anreisen." Dass Koo den Konflikt sucht und sich weigert, für seine Nationalmannschaft aufzulaufen, gilt als ausgeschlossen. Dies wäre in der asiatischen Kultur ein Unding. Der 29-Jährige wird deswegen wiederwillig in die 6000 Kilometer entfernten Vereinigten Arabischen Emirate reisen - auch wenn weder er noch sein Verein das wollen.

Der komplette Kader Südkoreas für den Asien-Cup in der Übersicht:

Tor: Jin-Hyeon Kim (Cerezo Osaka), Hyeon-Woo Jo (Daegu FC), Seung-Gyu Kim (Vissel Kobe)

Abwehr: Moon-Hwan Kim (Busan IPark), Hong Chul (Suwon Samsung Bluewings), Kyung-Won Kwon (Tianjin Quanjian), Seung-Hyun Jung (Kashima Antlers) Young-Gwon Kim (Guangzhou Evergrande), Min-Jae Kim, Jin-Soo Kim, Lee Yong (alle Jeonbuk Hyundai Motors)

Mittelfeld: Ja-Cheol Koo (FC Augsburg), Hee-Chan Hwang (Hamburger SV), Chung-Yong Lee (VfL Bochum), Sung-Yueng Ki (Newcastle United), Heung-Min Son (Tottenham Hotspur), In-Beom Hwang (Daejeon Citizen), Se-Jong Ju (Asan Mugunghwa), Sang-Ho Na (Gwangju FC), Woo-Young Jung (Al Sadd), Jae-Sung Lee (Holstein Kiel)

Sturm: Dong-Won Ji (FC Augsburg), Ui-Jo Hwang (Gamba Osaka)

