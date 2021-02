17:59 Uhr

Uduokhai und Vargas sind die wertvollsten FCA-Profis

Ein Branchenportal widmet sich den Marktwerten der Spieler in der Bundesliga. Wie sich die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen beim FC Augsburg auswirkt.

Von Johannes Graf

Der Blick auf die jüngsten Transferaktivitäten verrät: Die Vereine im Profifußball müssen sparen. Dass ihnen wegen der Corona-Umstände etliche Millionen Euro fehlen, beeinflusst direkt das Geldausgeben. Gekauft wurde in der Wintertransferperiode kaum, stattdessen sicherten sich die Klubs die Dienste der Kicker günstig auf Leihbasis. Die Macher der Bundesligisten rechnen damit, dass sich der Spielermarkt im Sommer ähnlich entwickeln wird, nur noch vereinzelt dürften Megatransfers zustande kommen.

Erling Haaland von Borussia Dortmund ist in der Theorie 110 Millionen Euro wert

Und so stellt sich die Frage, welche Aussagekraft der Marktwert eines Erling Haaland überhaupt hat. Das Branchenportal Transfermarkt.de (TM) taxiert den wirtschaftlichen Wert des Dortmunder Angreifers auf 110 Millionen Euro. Das bedeutet nicht zwingend, dass ein anderer Klub tatsächlich einen neunstelligen Betrag bezahlen würde, sollte Haaland Borussia Dortmund verlassen. Einerseits finden sich in Verträgen teils Ausstiegsklauseln, andererseits ist neben der Ablösesumme das Gehalt des Spielers Gegenstand der Verhandlungen. Erst wenn alle zufrieden sind, wechselt ein Spieler.

Der Marktwert von BVB-Star Erling Haaland liegt laut Transfermarkt.de bei 110 Millionen Euro. Bild: Martin Meissner, dpa

Seit über 16 Jahren widmet sich TM den Marktwerten. Nach Hin- und Rückserie werden Profis eingestuft, in Ausnahmefällen auch während einer Spielzeit. In die Einordnung fließen neben Alter und sportlicher Leistung noch die Zukunftsperspektive, die real existierende Nachfrage oder bisher gezahlte Ablösesummen ein. Zudem sind für einen Profiklub Faktoren wie Prestige und Marketing interessant. Ebenso positiv bemerkbar macht sich der Aufstieg zum Nationalspieler.

Beurteilt wird jeder Spieler für sich, dennoch fließen aktuelle Entwicklungen eines Klubs ein. Dass das Gros der Augsburger Spieler seinen Wert nicht verbessern konnte, überrascht nach den Misserfolgen vergangener Wochen wenig. „Der FCA befindet sich derzeit im Abwärtstrend. Das macht auch vor den Marktwerten nicht Halt – wenngleich die Updates eher Tendenzen aufzeigen als tief greifende Veränderungen“, teilen die TM-Experten Julius Weißenstein und Martin Freundl mit.

Marktwert von FCA-Profi Florian Niederlechner sinkt stark

Am deutlichsten hat sich die Torkrise von Florian Niederlechner bemerkbar gemacht. In seiner ersten Spielzeit beim FCA, als er nach Belieben traf, schoss sein Marktwert regelrecht in die Höhe. Jetzt hingegen hat er stark abgenommen, von zehn Millionen ist dieser auf sechs Millionen Euro gesunken (minus 40 Prozent). Der Stürmer habe die 30 überschritten und sei weit von der Top-Form der Vorsaison entfernt, so begründet TM die aktuelle Einstufung.

Florian Niederlechner erlebt eine schwierige Spielzeit beim FC Augsburg. Bild: Klaus Rainer Krieger (Archiv)

Stark eingebüßt haben ebenso Robert Gumny (2,5 Millionen, minus 28,6 Prozent), Tomas Koubek (1,8 Millionen, minus 28 Prozent) oder Rani Khedira (6 Millionen, minus 25 Prozent). Der defensive Mittelfeldspieler wurde zuletzt von Trainer Heiko Herrlich nicht mehr in der Startelf berücksichtigt, als Einwechselspieler erhielt gar Nachwuchsprofi Tim Civeja den Vorzug. Khediras Vertrag läuft am Saisonende aus, dennoch ermittelt TM einen Marktwert für diesen Spieler. Die Begründung: Ein Spieler mit einem auslaufenden Vertrag habe zwar einen Transferwert von null, davon unabhängig aber einen Marktwert.

Während etliche FCA-Spieler abgewertet wurden, profitieren einige Augsburger Profis von gesteigerten Einsatzzeiten. Unter anderem Reece Oxford, der lange Zeit lediglich den Kader ergänzt hatte. Der Engländer stand in den zurückliegenden Wochen wiederholt in der Startelf, als Trainer Herrlich eine Formation mit drei Innenverteidigern gewählt hatte. Den Marktwert des Engländers hat diese Berücksichtigung um 50 Prozent anwachsen lassen, von zwei auf drei Millionen Euro.

Felix Uduokhai und Ruben Vargas die wertvollsten Profis des FC Augsburg

Weiterer Gewinner bleibt Carlos Gruezo, der inzwischen einen Stammplatz im defensiven Mittelfeld innehat. Der zweikampfstarke Abräumer aus Ecuador wird ein weiteres Mal hochgestuft und nun mit sechs Millionen Euro geführt (plus 20 Prozent).

Ruben Vargas bleibt als Nationalspieler der Schweiz ein wertvoller Spieler bezüglich seines Marktwertes. Bild: Ulrich Wagner

Die FCA-Spieler mit dem höchsten Marktwert bleiben Abwehrspieler Felix Uduokhai (plus 8,3 Prozent) und Angreifer Ruben Vargas (ohne Veränderung). Ihre Werte werden stark durch ihr Alter und ihre Perspektive als Jung-Nationalspieler beeinflusst, in der TM-Theorie sind beide 13 Millionen Euro wert.

