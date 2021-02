vor 35 Min.

Über gute Ansätze kommt László Bénes beim FCA zunächst nicht hinaus

Plus Der Neuzugang des FC Augsburg darf beim 0:2 gegen Wolfsburg gleich von Beginn an ran. Dass er zu einer Verstärkung werden kann, deutet er an.

Von Marco Scheinhof

Plötzlich überraschten André Hahn und Florian Niederlechner. Weniger auf dem Rasen, was wegen ihrer Jobbeschreibung durchaus besser gepasst hätte. Schließlich sind die beiden Fußballer in Diensten des FC Augsburg, und als solche ist es durchaus hilfreich, den Gegner mit überraschenden Aktionen aus dem Tritt zu bringen. Hahn und Niederlechner aber schafften es erst hinterher, für Verwirrung zu sorgen. Als sie vor der Fernsehkamera von zahlreichen Chancen ihrer Mannschaft erzählten, wunderte sich der Sky-Reporter doch merklich. Irgendwo nachvollziehbar, waren die Augsburger Möglichkeiten nun wirklich nicht so auffällig und häufig gewesen, als dass man das unbedingt hätte erwähnen müssen.

Hahn sieht offensive Steigerung beim FCA

Zwei waren es in der ersten Halbzeit, einmal durch André Hahn, später durch Daniel Caligiuri. „Da hätten wir in Führung gehen können“, beharrte Niederlechner, der viel Ballbesitz für seinen FCA in der ersten Halbzeit gesehen hatte. Und Hahn fügte an: „Ich finde schon, dass wir uns offensiv gesteigert haben.“ Zwei Chancen sind in der Bundesliga selten ausreichend, um Spiele zu gewinnen. Schon gar nicht gegen Gegner der Qualitätsstufe des VfL Wolfsburg. So bestand am Ende allgemein wenig Zweifel daran, dass der 2:0-Sieg der Gäste verdient war.

Herrlich und Reuter sehen viel Positives bei Bénes

László Bénes hatte am Samstag gleich sein Startelf-Debüt geben dürfen, nachdem ihn der FCA erst am Montag zuvor von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen hatte. Sowohl Bénes' Verpflichtung als auch sein sofortiges Mitwirken sind Zeichen, dass es im FCA-Spiel in der Offensive hapert. Die Hoffnung also heißt Bénes. Dass er technisch versiert ist, oft am Ball sein möchte und gute Standards schlagen kann, hat der Slowake bei seinem Einstand gezeigt.

Viele positive Ansätze hatten FCA-Trainer Heiko Herrlich und Manager Stefan Reuter bei ihrem Neuen gesehen. „Er war immer anspielbar und hat sich nicht versteckt“, sagte Herrlich. Für einen Spieler im offensiven Mittelfeld, also auf der acht oder zehn, wie es Herrlich formulierte, auch ein unabdingbares Verhalten. „Ich gehe davon aus, dass er in den nächsten Wochen eine Verstärkung für uns werden kann“, so Herrlich zuversichtlich. Der Bedarf jedenfalls ist vorhanden, daran lässt auch das 0:2 gegen Wolfsburg keinen Zweifel.

Reuter sieht die gesamte FCA-Mannschaft in der Pflicht

Reuter allerdings sieht in Bénes alleine nicht das Allheilmittel. Er sagte vielmehr nach der fünften Niederlage aus den vergangenen sechs Partien: „Jetzt ist die gesamte Mannschaft gefordert, sich Chancen zu erspielen und aktiv am Spiel teilzunehmen.“ In der zweiten Halbzeit habe ihm da am Samstag die Überzeugung gefehlt. Oder kurz zusammengefasst: „Das war zu wenig“, so Reuter. Sowohl spielerisch als auch in der defensiven Kompaktheit. Denn die ist bei allem Wunsch nach spielerischen Glanzlichtern nach wie vor die Voraussetzung, um als FCA nach Punkten streben zu können.

Der FCA muss sich nun wieder zusammenraufen

Niederlechner jedenfalls war bei den Interviews nach der Partie anzumerken, dass er sauer war. Ob er jetzt in Tränen ausbrechen solle, fragte er. Immerhin dürfe man nicht vergessen, dass die vergangenen Niederlagen allesamt gegen Bundesliga-Hochkaräter wie Wolfsburg, Dortmund oder den FC Bayern passiert sind. Die kommenden Gegner mit Leipzig und Leverkusen werden nicht einfacher. André Hahn sprach denn auch von einem „Hammerprogramm. Das Spiel heute aber wirft uns nicht um.“ Niederlechner versprach: „Wir müssen uns zusammenraufen und miteinander sprechen. Wir müssen so schnell wie möglich einen Sieg holen.“

