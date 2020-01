vor 22 Min.

Union Berlin gegen FC Augsburg

Der FC Augsburg reist nach Berlin – und trifft wohl auf einen ebenbürtigen Gegner. Wer wird für den FCA heute in der Startelf stehen?

Ein Duell im Bundesliga-Mittelfeld steht an: Sowohl der FC Augsburg als auch Union Berlin befinden sich vor dem direkten Duell am Samstag (15.30 Uhr) vorerst im gesicherten Tabellenmittelfeld. Beide sind aber alles andere als in Sicherheit. Augsburg holte bislang 23 Punkte, Union kommt als Bundesliga-Neuling auf 20 Zähler.

Die Augsburger verloren die letzten beiden Bundesliga-Spiele gegen Dortmund (3:5) und Leipzig (3:1). Und wie sieht es personell aus? Daniel Baier trainiert erst seit Mittwoch wieder mit dem Team, Fredrik Jensen stieg nach einem überstandenen Magen-Darm-Infekt erst am Donnerstag mit einem leichten Training ein. Es deutet alles darauf hin, dass Jensen nicht spielen wird, eventuell rückt dann Neuzugang Eduard Löwen, ein robusterer Typ als Jensen, in die Start-Elf. Ein Kandidat wäre auch Felix Uduokhai, der mit seiner Größe den Unionern im Kopfballspiel Paroli bieten könnte.

Sicher fehlen werden Sergio Cordova (Sprunggelenk), Julian Schieber, der sich beim Abschlusstraining vor dem Dortmund-Spiel an der Wade verletzte. Auch der wechselwillige Reece Oxford, der nun mit zwei englischen Klubs in Verbindung gebracht wird, fällt aus. Ihm wurde ein Weisheitszahn gezogen.

Zur Verfügung stehen hingegen Raphael Framberger, Alfred Finnbogason und Sergio Gruezo, nachdem alle die letzten zwei Wochen voll trainiert haben. Doch ob sie für das intensive Spiel in Berlin schon fit genug sind?

Und wie ist die Situation bei den Berlinern? Zuletzt kassierten sie drei Niederlagen nacheinander und sind seit vier Spielen ohne Sieg. "Wir haben gesagt, wir werden um den Klassenerhalt kämpfen", erinnerte Union-Trainer Urs Fischer an die grundsätzliche Ausgangslage. Die Fans und er hoffen (auch) auf das Startelf-Debüt von Winter-Neuzugang Yunus Malli. (AZ/ötz/dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen