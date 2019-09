vor 39 Min.

Urteil im Prozess gegen FCA-Profi Caiuby erwartet

FCA-Spieler Caiuby steht in Augsburg vor Gericht.

Am Augsburger Amtsgericht soll am heutigen Freitag das Urteil gegen den brasilianischen Fußballer Caiuby fallen. Er ist wegen Körperverletzung angeklagt.

Das Augsburger Amtsgericht will am heutigen Freitag das Urteil gegen den FCA-Profi Caiuby fällen. Der 31-Jährige ist wegen Körperverletzung angeklagt, er soll vor eineinhalb Jahren im Augsburger Nachtleben einen heute 27-Jährigen mit einem Kopfstoß so schwer verletzt haben, dass dieser eine Gehirnerschütterung sowie eine Jochbeinprellung erlitt und fünf Tage lang arbeitsunfähig war.

Caiubys Verteidiger fordert Freispruch

Die Staatsanwaltschaft hat für den südamerikanischen Fußballprofi eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten und eine Geldauflage von 75.000 Euro gefordert. Caiuby bestreitet die Vorwürfe, sein Verteidiger hat entsprechend einen Freispruch verlangt.

Der Sportler steht zwar bis zum Saisonende noch beim FCA unter Vertrag, bekommt nach Aussage von Manager Stefan Reuter aber aktuell kein Gehalt. Der Bundesligist hat Caiuby aus dem Kader gestrichen. Wegen einer Reihe von Undiszipliniertheiten habe der Stürmer keine Chance auf ein Comeback in Augsburg, erklärte Reuter. (AZ, mit dpa)

