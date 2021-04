Von Mister Zuverlässig zum Fehlschützen: Finnbogasons bitterer Abend

Plus Der FCA-Stürmer vergibt in Frankfurt einen Strafstoß viel zu lässig. Erstmal will er keine Elfmeter mehr schießen. Was die FCA-Verantwortlichen dazu sagen.

Alfred Finnbogason trottete traurig davon. Den Kopf gesenkt, die Schritte mühsam. Man hätte ihn gerne in den Arm genommen. Einerseits aber sieht das das Hygienekonzept der Deutschen Fußball-Liga ( DFL) nicht unbedingt vor. Andererseits hatte der Stürmer des FC Augsburg zwar Unangenehmes an diesem Dienstagabend beim 0:2 in Frankfurt erlebt, damit sollte er als erfahrener Spieler allerdings durchaus selbst zurecht kommen.

Finnbogason hatte ja nicht wirklich etwas verbrochen, er hatte einfach einen Ball aus elf Metern über das Tor geschossen. Das ist freilich für einen Angreifer ungünstig, erst recht, wenn er bei einem solchen Strafstoß völlig unbedrängt und im klaren Vorteil gegenüber des Torwarts ist. Zumal er die Ausführung deutlich zu lässig anging.

Alfred Finnbogason verschoss gegen Frankfurt den zweiten Elfer in Folge

Elfmeterschießen war jahrelang die Paradedisziplin von Finnbogason. Er hat die Strafstöße so sicher und souverän verwandelt, als gäbe es wenig leichteres im Fußball. Nun aber hat Finnbogason zum zweiten Mal in Folge vom Elfmeterpunkt versagt. Zunächst beim 0:1 gegen den FC Bayern, nun eben in Frankfurt. Hätte er getroffen, es wäre der Anschluss zum 1:2 gewesen.

So aber blieb der FCA zum dritten Mal in Folge ohne eigenen Treffer. Das schmerzte, zumal die Leistung deutlich ansehnlicher war als beim 0:0 am Samstag gegen Bielefeld. "Es war nicht alles schlecht heute", sagte Finnbogason, der sich trotz seines unglücklichen Abends den Fragen stellte. Gerne wäre er in der Kabine geblieben und hätte geschwiegen. "Manchmal aber muss man Dinge machen, die man nicht will", sagte der Isländer.

Stefan Reuter missfiel die Aktion Finnbogasons

Den Elfmeter wollte er unbedingt schießen. Daran gab es keinen Zweifel. Die Ausführung aber wirkte sehr lässig. Finnbogason hob den Ball über die Latte. "Ich habe wie immer in der Vorbereitung Elfmeter trainiert. Im Spiel aber ist es wieder anders. Wenn der Ball nicht reingeht, sieht das natürlich schlecht aus", sagte Finnbogason. Stefan Reuter stimmte zu. Die Ausführung hatte dem Geschäftsführer Sport nicht gefallen. "Es war sicher die falsche Entscheidung, den Elfmeter so zu schießen", sagte Reuter.

Er merkte aber auch an: "Wir haben schon viele coole Elfmeter von Alfred gesehen und gefeiert. Er hat jetzt noch vier Spiele Zeit, sich mit uns die nötigen Erfolgserlebnisse zu holen." Auch Heiko Herrlich hätte wohl eine andere Ausführung lieber gesehen, einen mit Wucht getretenen flachen Schuss. Finnbogason aber entschied sich anders. "Wenn der Ball reingeht, ist alles in Ordnung", sagte der FCA-Trainer. So aber sah es nicht gut aus.

In früheren Spielen war der FCA eiskalt bei der Chancenverwertung

Finnbogason hatte lange Zeit verletzt gefehlt. Gegen Bielefeld war er eingewechselt worden und hatte gleich gezeigt, dass er mit seiner Ruhe und Übersicht dem Augsburger Spiel gut tut. In Frankfurt kam er für Florian Niederlechner in der zweiten Halbzeit in die Partie. "Er hat einen guten Eindruck gemacht", sagte FCA-Trainer Heiko Herrlich. Es sei wichtig, dass Finnbogason nun sein Selbstvertrauen trotz des Fehlschusses behalte. "Er kann der Spieler sein, der Tore macht und vorbereitet", sagte Herrlich. Denn das ist derzeit ein großes Problem. Trotz guter Chancen und vieler Torschüsse blieben die Augsburger ohne zählbaren Erfolg. Wieder bemängelte Herrlich, dass seinem Team Durchschlagskraft und Präzision gefehlt hätten. Anders noch als vor wenigen Wochen gegen Hoffenheim, als aus zwei Möglichkeiten zwei Tore und damit ein 2:1-Erfolg gelangen. "Da müssen wir am Freitag gegen Köln wieder hinkommen", forderte der FCA-Trainer.

An Finnbogasons Miene war zu sehen, wie die Lage beim FCA ist. "Sie ist ernst", sagte der Stürmer. Es werde im Kampf gegen den Abstieg immer enger. "Wir wissen genau, was in der Schlussphase noch passieren kann", meinte der Isländer. Gerade an den letzten Spieltagen kann sich Unerwartetes ereignen. Der FCA sollte und wird sich nicht zu sicher fühlen. "Natürlich bleiben wir auch optimistisch", sagte Finnbogason. Das alleine aber hilft nicht. Es müssen endlich auch wieder Tore gelingen. "Der Druck steigt", meinte Rafal Gikiewicz. Der Torwart hatte zwei Kopfballgegentreffer kassiert und mitansehen müssen, wie seine Vorderleute reihenweise Möglichkeiten vergaben. "Wir müssen Tore schießen. Wenn wir vor dem eiskalt bleiben, bin ich sicher, dass wir am Freitag gewinnen", sagte Gikiewicz.

Finnbogason will erstmal keine Elfmeter mehr schießen

Sollte es im so wichtigen Spiel gegen den 1.FC Köln erneut einen Strafstoß für den FCA geben, Alfred Finnbogason wird wohl nicht der Schütze sein. "Jetzt werde ich in der Schlange zurückrutschen", meinte der Isländer. Klar ist aber auch: "Ich werde irgendwann wieder einen Elfmeter schießen." Mit dem Ziel, danach nicht wieder traurig vom Rasen zu marschieren.

